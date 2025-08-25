Ad Andria, il Tribunale di Trani ha disposto un’ordinanza cautelare interdittiva su richiesta della Procura della Repubblica di Trani nei confronti di un poliziotto ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni dello Stato. Il provvedimento, eseguito dalla Polizia di Stato, riguarda anche due medici indagati per falsità ideologica in certificati commessa da esercenti un servizio di pubblica necessità.

Le indagini, coordinate dalla Procura e supportate da intercettazioni telefoniche, sono partite da alcune difformità emerse durante verifiche interne nel Commissariato di Canosa di Puglia, relative a periodi di malattia richiesti dall’operatore coinvolto.

È emerso che i permessi di malattia erano supportati da certificati medici falsi, relativi a visite specialistiche mai effettuate, con firme e grafie sospette e, in alcuni casi, assenza del timbro dello studio medico.

La Squadra Mobile della Questura di Barletta Andria Trani, incaricata delle indagini, ha analizzato oltre trenta certificati provenienti da uno studio odontoiatrico di Cerignola, accertando che le visite non erano mai avvenute e che i certificati erano stati presentati dal dipendente per giustificare i giorni di assenza dal lavoro.

Si precisa che i provvedimenti non sono definitivi e gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza o decreto penale irrevocabile.