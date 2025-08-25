Edizione n° 5803

BALLON D'ESSAI

GIOSUE' // Manfredonia. L’incredibile storia di Giosuè Soprano, “il Principino”, l’unico bimbo maschio nato tra le mura del Castello
25 Agosto 2025 - ore  09:59

CALEMBOUR

MANFREDONIA // Più di 200 all’evento ‘Ricostruire quando il Gargano brucia’ (FOTO VIDEO)
25 Agosto 2025 - ore  09:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Andria // Cerignola. Permessi per visite mai effettuate, poliziotto accusato di truffa aggravata

TRUFFA Cerignola. Permessi per visite mai effettuate, poliziotto accusato di truffa aggravata

Il provvedimento riguarda anche due medici indagati per falsità ideologica in certificati commessa da esercenti un servizio di pubblica necessità

Fonte: lavoce di maruggio

Fonte: lavoce di maruggio - IMMAGINE D'ARCHIVIO, NON RIFERITA AL TESTO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Agosto 2025
Andria // BAT //

Ad Andria, il Tribunale di Trani ha disposto un’ordinanza cautelare interdittiva su richiesta della Procura della Repubblica di Trani nei confronti di un poliziotto ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni dello Stato. Il provvedimento, eseguito dalla Polizia di Stato, riguarda anche due medici indagati per falsità ideologica in certificati commessa da esercenti un servizio di pubblica necessità.

Le indagini, coordinate dalla Procura e supportate da intercettazioni telefoniche, sono partite da alcune difformità emerse durante verifiche interne nel Commissariato di Canosa di Puglia, relative a periodi di malattia richiesti dall’operatore coinvolto.

È emerso che i permessi di malattia erano supportati da certificati medici falsi, relativi a visite specialistiche mai effettuate, con firme e grafie sospette e, in alcuni casi, assenza del timbro dello studio medico.

La Squadra Mobile della Questura di Barletta Andria Trani, incaricata delle indagini, ha analizzato oltre trenta certificati provenienti da uno studio odontoiatrico di Cerignola, accertando che le visite non erano mai avvenute e che i certificati erano stati presentati dal dipendente per giustificare i giorni di assenza dal lavoro.

Si precisa che i provvedimenti non sono definitivi e gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza o decreto penale irrevocabile.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.