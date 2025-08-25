Il Comune di Foggia ha autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata sulla piattaforma ME.P.A. di Consip, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico. L’intervento riguarda il servizio di supervisione degli assistenti sociali e degli psicologi per gli ambiti sociali di Foggia e Vico del Gargano, con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 Componente 2 Sub-Investimento 1.1.4, volto al rafforzamento dei servizi sociali e alla prevenzione del fenomeno del burn-out tra gli operatori.

Il procedimento, condotto dall’Ufficio Servizi Sociali e Prevenzione – Area 4 Servizi alla Persona, ha visto il susseguirsi di diverse fasi: le prime indagini di mercato, avviate nel 2023 e nel 2024, erano risultate deserte. Anche la procedura negoziata indetta nel settembre 2024 era stata annullata in autotutela a causa di variazioni sulle risorse disponibili. Successivamente, nel 2025, è stata presentata e approvata la rimodulazione dei fondi PNRR dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per la nuova procedura, l’avviso pubblico di indagine di mercato è stato pubblicato dall’ATS di Foggia dal 28 luglio al 12 agosto 2025. Alla scadenza, è pervenuta una sola domanda di partecipazione, rendendo necessaria la nomina del Seggio di gara per la verifica del contenuto della domanda stessa.

Il Seggio di gara sarà composto da:

Dott.ssa Sara Marzia Grifa

Dott.ssa Ida Fantetti

Dott. Walter Gentile (segretario verbalizzante)

I membri dovranno dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità e di astensione secondo quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 36/2023. La prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi è fissata per il 26 agosto 2025, alle ore 10.00, presso la sede del Servizio Sociale e Prevenzione in via Fuiani, 16.

Il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, Dott.ssa Serafina Croce, ha confermato la propria competenza all’adozione del provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000. La determinazione è esecutiva senza impegno di spesa e sarà pubblicata secondo le disposizioni sulla trasparenza degli atti amministrativi (L. 33/2013).