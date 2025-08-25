Edizione n° 5804

BALLON D'ESSAI

GIOSUE' // Manfredonia. L’incredibile storia di Giosuè Soprano, “il Principino”, l’unico bimbo maschio nato tra le mura del Castello
25 Agosto 2025 - ore  09:59

CALEMBOUR

MANFREDONIA // Più di 200 all’evento ‘Ricostruire quando il Gargano brucia’ (FOTO VIDEO)
25 Agosto 2025 - ore  09:15

Confermata l'anticipazione di StatoQuotidiano, Raffaele Ciccone nuovo presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Manfredonia

CICCONE Confermata l’anticipazione di StatoQuotidiano, Raffaele Ciccone nuovo presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Manfredonia

Da evidenziare come non ci sia stata condivisione unanime sul nome da parte della maggioranza.

Il dr. Raffaele Ciccone, ph Saverio De Nittis (archivio, 2017)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
25 Agosto 2025
Manfredonia // Politica //

Manfredonia, 25 agosto 2025. Come da anticipazione esclusiva di StatoQuotidiano.it, il ragionier Raffaele Ciccone, originario di San Giovanni Rotondo con studio privato a Monte Sant’Angelo, è il nuovo Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Manfredonia, per il prossimo triennio 2025 – 2028.

Così all’esito dell’odierna seduta di consiglio comunale.

Da evidenziare come non ci sia stata condivisione unanime sul nome da parte della maggioranza. Risultano infatti un voto contro, uno nullo, con 9 schede bianche da parte dei consiglieri dell’opposizione.

Come anticipato, gli altri due nominativi del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Manfredonia saranno, invece, scelti tramite sorteggio dalla Prefettura di Foggia, come previsto dalla normativa vigente.
Il rinnovo del collegio dei revisori, organo fondamentale per il controllo contabile e finanziario dell’ente, rappresenterà un passaggio importante per la programmazione amministrativa del Comune, in un momento in cui si stanno ridefinendo strategie e bilanci per il prossimo triennio.

 

Profilo dr. Raffaele Ciccone

Da raccolta dati, il ragionier Raffaele Ciccone, dal marzo 1998 a oggi, “conduce uno studio commerciale a Monte Sant’Angelo, occupandosi di materie contabili, fiscali, consulenza del lavoro e bilanci societari“. “Ha svolto l’incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti per due mandati consecutivi presso il Comune di Monte Sant’Angelo e di Revisore Unico presso la Comuntà Montana del Gargano.  Da giugno 2013 a luglio 2016. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Severo (FG).

