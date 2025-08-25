Manfredonia, 25 agosto 2025. Come da anticipazione esclusiva di StatoQuotidiano.it, il ragionier Raffaele Ciccone, originario di San Giovanni Rotondo con studio privato a Monte Sant’Angelo, è il nuovo Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Manfredonia, per il prossimo triennio 2025 – 2028.
Così all’esito dell’odierna seduta di consiglio comunale.
Da evidenziare come non ci sia stata condivisione unanime sul nome da parte della maggioranza. Risultano infatti un voto contro, uno nullo, con 9 schede bianche da parte dei consiglieri dell’opposizione.
Profilo dr. Raffaele Ciccone
Da raccolta dati, il ragionier Raffaele Ciccone, dal marzo 1998 a oggi, “conduce uno studio commerciale a Monte Sant’Angelo, occupandosi di materie contabili, fiscali, consulenza del lavoro e bilanci societari“. “Ha svolto l’incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti per due mandati consecutivi presso il Comune di Monte Sant’Angelo e di Revisore Unico presso la Comuntà Montana del Gargano. Da giugno 2013 a luglio 2016. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Severo (FG).“