FOGGIA – La Puglia è sempre più fragile di fronte al rischio idrogeologico. Secondo i dati più recenti del rapporto ISPRA, aggiornati al 2025, ben il 97% dei Comuni pugliesi (250 su 257) presenta aree a rischio frane o alluvioni, una percentuale che supera la media nazionale del 94%.

A lanciare l’allarme è Giovanni Caputo, presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia, che spiega:

“Il rischio idrogeologico mette a repentaglio la sicurezza delle persone e la stabilità socio-economica delle comunità locali. L’abbandono dei terreni montani e collinari favorisce il dissesto, la mancata manutenzione dei corsi d’acqua lo aggrava, mentre eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti per effetto dei cambiamenti climatici, possono innescare frane e alluvioni”.

I numeri del dissesto

I dati mostrano un quadro allarmante:

Provincia BAT: rischio al 100%

Brindisi e Foggia: rischio al 95%

Bari: 90%

Lecce: 81%

Di questi 250 Comuni, ben 104 sono interessati da aree a pericolosità di frana elevata (P3-P4) e pericolosità idraulica media, 88 da aree a sola pericolosità idraulica media, e 45 da situazioni combinate di frane, pericolo idraulico ed erosione costiera.

Non solo: in Puglia la superficie territoriale a rischio frane è cresciuta dell’1,5% rispetto al 2021, mentre a livello nazionale l’incremento è stato del 15%, complice un aggiornamento delle conoscenze territoriali.

Le cause: abbandono, cemento e clima

Secondo gli esperti, a favorire il dissesto contribuiscono fattori ormai cronici:

Abbandono dei terreni agricoli e collinari , che riduce la capacità naturale di drenaggio del suolo.

Mancata manutenzione dei corsi d’acqua e dei versanti , che ne compromette la sicurezza.

Consumo eccessivo di suolo e cementificazione , che impediscono il naturale assorbimento delle acque piovane.

Eventi meteorologici estremi, ormai sempre più frequenti, che agiscono come innesco di frane e alluvioni.

Le soluzioni dei geologi

L’Ordine dei Geologi della Puglia avanza proposte concrete per invertire la rotta:

Aggiornare e applicare rigorosamente i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) , strumenti fondamentali per identificare e gestire le aree a rischio.

Pianificazione territoriale consapevole , che tenga conto delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche.

Manutenzione e realizzazione di infrastrutture idonee , come bacini di raccolta per le acque piovane.

Tutela del suolo, da preservare come presidio naturale contro il dissesto.

“Serve un impegno coordinato – sottolinea Caputo – tra istituzioni, tecnici e cittadini per ridurre la fragilità del territorio, prevenire disastri e salvare vite umane”.

Prevenzione e conoscenza: le chiavi per la sicurezza

Caputo ribadisce l’importanza di una conoscenza dettagliata dei fenomeni di dissesto per programmare politiche efficaci di mitigazione.

“La strategia deve basarsi su azioni sinergiche: pianificazione attenta, interventi strutturali, reti di monitoraggio e sistemi di allertamento, manutenzione del territorio, pratiche agricole e forestali sostenibili, e una comunicazione chiara ai cittadini. Solo con una maggiore consapevolezza dei rischi potremo ridurre i danni e i costi legati ai disastri naturali”.

Con i cambiamenti climatici che accelerano e il territorio che diventa sempre più vulnerabile, il tempo per intervenire si riduce. La Puglia, e con essa Foggia, non può più permettersi ritardi.