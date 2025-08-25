Foggia, in Piazza Giordano il presidio in memoria di Hayat Fatimi

Questa sera, 25 agosto, in Piazza Giordano a Foggia, tante persone si sono ritrovate per ricordare Hayat Fatimi, vittima dell’ennesimo femminicidio. Un presidio rumoroso, carico di dolore ma anche di determinazione, per dire insieme NO al patriarcato, ai femminicidi e a tutte le pratiche di normalizzazione della violenza maschile.

Ancora una volta abbiamo raccontato una tragedia che non avremmo mai voluto vivere. Ancora una volta un femminicidio annunciato: Hayat è stata uccisa sulla soglia di casa, un luogo che avrebbe dovuto essere rifugio ed emancipazione, trasformato invece nello spazio dell’ultima violenza. Il suo ex compagno, già denunciato, avrebbe dovuto portare un braccialetto elettronico. L’ordinanza non è mai stata eseguita: l’uomo si era reso “irreperibile”, eppure è stato arrestato in sole 12 ore dopo il crimine.

Durante il presidio è stata ribadita con forza la necessità che le misure di protezione diventino realmente efficaci e che lo Stato garantisca la sicurezza delle donne e di tutte le soggettività. Non bastano leggi che puniscono: servono politiche serie di prevenzione e tutela concreta, a partire dalle scuole. Perché la morte non può essere risarcita da un ergastolo.

La cittadinanza presente ha fatto sentire la propria voce, ricordando Hayat e riaffermando che la violenza di genere non è un fatto privato, ma una questione che riguarda l’intera società.

Un momento di memoria, rabbia e speranza, con la volontà di costruire un futuro in cui non dover più temere per la propria vita.