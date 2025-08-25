Foggia. In ricordo di Ennio e Rosa, vittime innocenti della criminalità sulla A16

Venticinque anni sono trascorsi da quella tragica sera del 25 agosto 1999, ma il ricordo di Ennio Petrosino e Rosa Zaza, due giovani sposi di Pozzuoli, resta vivido nel cuore di chi li ha conosciuti. La loro vita fu spezzata in un drammatico incidente sull’autostrada A16 Bari–Napoli, nei pressi di Candela, in provincia di Foggia, mentre tornavano dalle vacanze trascorse in Croazia.

Un’auto, guidata da contrabbandieri che viaggiavano a fari spenti e in contromano dopo aver attraversato uno dei numerosi varchi abusivi della carreggiata, li travolse in un impatto violentissimo.

I due giovani furono soccorsi e trasportati all’ospedale civile di Cerignola, ma morirono poco dopo il ricovero. Sull’auto dei criminali furono rinvenuti 172 chilogrammi di sigarette di contrabbando, ennesima prova della spregiudicatezza con cui la criminalità organizzata mette a rischio vite innocenti pur di difendere i propri traffici illeciti.

Ennio e Rosa erano due ragazzi semplici, legati ai valori della famiglia, dell’amore e dell’impegno civile.

Ennio, in particolare, era conosciuto in città per il suo senso civico: scriveva frequentemente agli amministratori comunali, segnalando disagi e proponendo soluzioni per migliorare la qualità della vita dei concittadini. La loro morte non è soltanto il simbolo della brutalità della criminalità, ma anche la testimonianza di infrastrutture poco sicure e della necessità di controlli più rigorosi per proteggere chi viaggia.

La provincia di Foggia, teatro di quella tragedia, continua ancora oggi a essere uno dei territori più colpiti dalla criminalità in Italia. Secondo dati recenti, si contano oltre 23.000 denunce all’anno, con una media di quasi 3.900 denunce ogni 100.000 abitanti. Un dato allarmante, che riflette fenomeni radicati come racket, estorsioni, traffico di droga e contrabbando. A preoccupare ancora di più è l’escalation della criminalità minorile: i procedimenti penali che coinvolgono giovani nel distretto di Foggia e delle province limitrofe sono cresciuti del 7,7% nell’ultimo anno, segnale che tanti ragazzi, privi di opportunità e riferimenti educativi, finiscono per vedere nella violenza e nell’illegalità una scorciatoia verso un’apparente affermazione sociale.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), nel ricordare Ennio e Rosa, rinnova il proprio impegno nelle scuole italiane per rafforzare l’educazione alla legalità. Solo diffondendo una cultura del rispetto delle regole, della responsabilità e della tutela della vita si può contrastare la violenza e prevenire tragedie come quella che colpì i due giovani sposi.

Ricordare Ennio e Rosa significa riaffermare il diritto alla sicurezza e il dovere delle istituzioni di garantire protezione a chi vive nei territori più esposti alla criminalità. Ma la memoria, da sola, non basta: deve tradursi in azioni concrete. Servono infrastrutture più sicure, un presidio costante delle forze dell’ordine, e soprattutto un dialogo continuo con i giovani, affinché comprendano che il rispetto della legalità è l’unica strada possibile per costruire comunità forti e coese.

Il CNDDU invita dunque insegnanti, studenti, cittadini e istituzioni a fare della ricorrenza di oggi non solo un momento di dolore, ma un monito attivo. Ricordare è importante, ma agire è indispensabile: per difendere la vita, promuovere la cultura della legalità e impedire che l’arroganza criminale continui a mietere vittime innocenti.