Forza Italia Monte Sant'Angelo: "Vicini alla comunità, ma serve chiarezza sui fatti"

COMUNITA' Forza Italia Monte Sant’Angelo: “Vicini alla comunità, ma serve chiarezza sui fatti”

Forza Italia Monte Sant’Angelo esprime vicinanza alla comunità e sottolinea la necessità di fare chiarezza su quanto accaduto negli ultimi giorni

Alessio Basta, segretario cittadino di Forza Italia Monte Sant'Angelo - Fonte Immagine: Alessio Basta, Facebook

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Agosto 2025
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Forza Italia Monte Sant’Angelo esprime vicinanza alla comunità e sottolinea la necessità di fare chiarezza su quanto accaduto negli ultimi giorni.

Secondo il partito, vi sarebbe stata un’evidente strumentalizzazione politica da parte del PD, in merito a una presunta minaccia nei confronti del sindaco d’Arienzo. Una ricostruzione definita infondata, che avrebbe alimentato confusione e tensioni in una città già messa a dura prova dall’emergenza idrica ancora in corso.

In questo contesto, i messaggi di solidarietà espressi dai sindaci di Foggia, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Severo e Torremaggiore sarebbero scaturiti da una narrazione non corrispondente alla realtà, diffusa dal Partito Democratico.

«Per senso di responsabilità istituzionale e rispetto verso la comunità – si legge nella nota – invitiamo i sindaci a rivalutare le dichiarazioni rese, in piena autonomia. Sarebbe un gesto di chiarezza e rispetto nei confronti di Monte Sant’Angelo, comunità millenaria dell’Arcangelo Michele, che merita verità ed equilibrio istituzionale».

Forza Italia ribadisce la propria posizione: al fianco delle istituzioni, sempre, nella difesa dello Stato di diritto e con tolleranza zero verso ogni forma di violenza, fisica o verbale.

L’auspicio finale è per un confronto sereno, aperto e sincero, nell’interesse esclusivo della comunità.

1 commenti su "Forza Italia Monte Sant’Angelo: “Vicini alla comunità, ma serve chiarezza sui fatti”"

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

