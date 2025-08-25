La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Michele Libero Guerra, 39 anni, originario di Manfredonia (già coinvolto nell’operazione “Mari e Monti” del 2024,ndr), contro l’ordinanza del Tribunale di Foggia che aveva confermato il sequestro preventivo di una consistente somma di denaro disposto nei suoi confronti il 4 settembre 2024 dal Gip, in relazione a un’inchiesta per violazioni del D.P.R. 309/1990, articolo 73, relativo a reati in materia di stupefacenti.

Il Tribunale del riesame, il 26 settembre 2024, aveva rigettato l’istanza della difesa, ritenendo sproporzionato il denaro sequestrato rispetto ai redditi dichiarati dall’indagato, confermando quindi il vincolo cautelare. Guerra, tramite il suo legale, aveva impugnato il provvedimento in Cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse ignorato documenti comprovanti redditi superiori a quelli indicati nella motivazione e denunciando un vizio di travisamento della prova.

La Suprema Corte, con decisione depositata nei giorni scorsi, ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendolo inammissibile. Secondo i giudici di legittimità, il ricorso per Cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo può essere proposto esclusivamente per violazione di legge, comprendendo errori giuridici o vizi di motivazione così radicali da rendere incomprensibile la decisione. Nel caso specifico – sottolinea la Cassazione – il Tribunale di Foggia aveva fornito un apparato motivazionale «ampio, coerente e logico», spiegando nel dettaglio le ragioni della sproporzione tra i redditi ufficiali dell’indagato e il denaro oggetto di sequestro.

Quanto alla doglianza sul presunto travisamento della prova, la Suprema Corte ha ricordato che questo vizio è configurabile solo quando il giudice utilizza informazioni inesistenti o omette la valutazione di prove decisive. Nel caso di Guerra, osservano i giudici, le critiche della difesa non hanno riguardato dati probatori ignorati o inventati, ma esclusivamente la valutazione del materiale acquisito, profilo che resta precluso in sede di legittimità.

La Cassazione, richiamando consolidata giurisprudenza, ha dunque ribadito che non è possibile in questa fase processuale proporre censure sul merito della motivazione, né contestare il percorso logico seguito dal giudice di merito se sorretto da argomentazioni complete e coerenti.