25 Agosto 2025 - ore  09:59

25 Agosto 2025 - ore  09:15

Lettera al prof. Quando la scuola funziona, gli alunni crescono meglio

MANFREDONIA Lettera al prof. Quando la scuola funziona, gli alunni crescono meglio

Un’ex alunna scrive al suo prof., ricordando l’aiuto che ha ricevuto durante il suo percorso liceale, specie quando ha dovuto affrontare la dolorosa perdita della madre.

Lettera al prof. Quando la scuola funziona, gli alunni crescono meglio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Agosto 2025
Manfredonia

Buona sera professore, sono…… Scusi l’orario, sono un po’ di tempo che la penso e oggi ho avuto il coraggio di scriverle.

Volevo ringraziarla per tutto quello che ha fatto per me, soprattutto gli ultimi due anni di liceo, che per me sono stati difficili. Le nostre chiacchierate prima delle lezioni mi hanno sempre aiutato a superare le giornate. La sua sola presenza in quel momento mi faceva sentire bene e mi faceva sentire come se le mie emozioni fossero valide. Non dimenticherò mai tutto quello che ha fatto per me in quegli anni. L’amore che provava per la sua materia me l’ha sempre trasmesso e mi ha sempre aiutato a guardare la vita con altri occhi. Studiare per lei e per le sue materie mi ha tanto aiutato in quegli anni. Volevo ringraziarla per l’amore che ci ha sempre messo nell’insegnamento. E per la stima che ha dimostrato nei miei confronti.

In questi anni non ho mai avuto il coraggio di contattarla perché mi sentivo in difetto: non avevo passato il test di medicina, non riuscivo a fare nemmeno un esame di biologia e mi sentivo come se tutti gli sforzi che avevate messo nei miei confronti non ne valessero la pena e che ne avevo abusato. Ad oggi sono più tranquilla. Ho trovato la mia strada è un po’ di pace mentale finalmente.

Ho iniziato infermieristica e a settembre inizierò il terzo anno. Non è il grandioso percorso che tutti si aspettavano da me. Però io sono contenta così. Io non ci sono stata per mia madre negli ultimi momenti della sua vita perché ero arrabbiata con il mondo e non volevo realizzare che lei stava per morire. Stare lontana da quella situazione mi faceva stare bene temporaneamente. Mi tappava le emozioni.

Ad oggi rimpiango quei momenti e penso che sia stata proprio questo perenne senso di colpa che mi ha portato a trovare la mia strada: l’infermieristica. Poter aiutare il prossimo nei momenti di fragilità e di difficolta mi fa stare bene. Mi fa sentire come se in qualche modo fossi vicina a mia madre. Come fosse un percorso di redenzione. Mi fa sempre commuovere questo argomento però sto bene professore. Mi sento più tranquilla con me stessa ed è tutto quello che conta per me adesso. Volevo ringraziarla immensamente per esserci stato e per aver sempre creduto in me. Grazie.

P.S Le sue materie all’esame della maturità sono state quelle che ho studiato meglio e per più tempo e ho fatto un esame eccellente con la professoressa esterna che mi ha fatto tanti complimenti, non sapendo che tutta quella conoscenza me l’avesse trasmessa lei. Grazie ancora per tutto.

Una sua ex alunna.

Lascia un commento

