Edizione n° 5804

BALLON D'ESSAI

GIOSUE' // Manfredonia. L’incredibile storia di Giosuè Soprano, “il Principino”, l’unico bimbo maschio nato tra le mura del Castello
25 Agosto 2025 - ore  09:59

CALEMBOUR

MANFREDONIA // Più di 200 all’evento ‘Ricostruire quando il Gargano brucia’ (FOTO VIDEO)
25 Agosto 2025 - ore  09:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia accelera sulla rigenerazione urbana: in arrivo la messa in sicurezza dell’ex Istituto Nautico

MANFREDONIA Manfredonia accelera sulla rigenerazione urbana: in arrivo la messa in sicurezza dell’ex Istituto Nautico

Il Comune di Manfredonia rafforza l’impegno nella rigenerazione urbana con l’avvio della fase di verifica del progetto esecutivo per la messa in sicurezza dell’ex Istituto Nautico di via Dante Alighieri

EX ISTITUTO NAUTICO MANFREDONIA (immagine d'archivio)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
25 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia, 25 agosto 2025 – Il Comune di Manfredonia rafforza l’impegno nella rigenerazione urbana con l’avvio della fase di verifica del progetto esecutivo per la messa in sicurezza dell’ex Istituto Nautico di via Dante Alighieri. L’iniziativa rientra nel quadro del PNRR, Missione 5 – Componente 2, Investimento 2.1, volto a contrastare degrado sociale e emarginazione urbana.

La determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, Arch. Michele Prencipe, stabilisce l’affidamento alla società Ispezione Controllo S.r.l. del servizio di verifica del progetto esecutivo, per un importo complessivo di 41.893,45 euro, IVA inclusa. Il provvedimento segue la trasmissione del progetto aggiornato da parte dell’impresa aggiudicataria, CETOLA S.p.A., il 28 luglio 2025.

Il progetto prevede la demolizione dell’edificio esistente e la realizzazione di una nuova struttura destinata a diventare la Caserma dei Carabinieri, come deliberato dal Consiglio Comunale nel maggio 2023. La progettazione è stata affidata all’ing. Salvatore Perta, con approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica nel 2023, per un importo complessivo di 4.899.944 euro, comprensivo di lavori, oneri di sicurezza e somme a disposizione dell’amministrazione.

Successivamente, il Comune ha indetto una procedura di appalto integrato per progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori. L’appalto è stato aggiudicato a CETOLA S.p.A., con contratto stipulato a dicembre 2023, e il progetto è stato successivamente rimodulato dalla Giunta Comunale nel giugno 2025 senza variazione dell’importo complessivo.

Per garantire la regolarità tecnica e il rispetto dei tempi PNRR, il Comune ha selezionato, tramite il MEPA, la società Ispezione Controllo S.r.l., giudicando congrua l’offerta economica di 34.338,89 euro oltre IVA. La spesa trova copertura nel bilancio comunale 2025, capitolo 6222, dedicato al PNRR per la messa in sicurezza dell’ex Istituto Nautico.

Il provvedimento è conforme alle normative vigenti in materia di contabilità pubblica, anticorruzione e trasparenza amministrativa. L’atto è stato identificato con CIG B7EB8CCFB5 e sarà sottoposto al controllo contabile del Settore Bilancio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.