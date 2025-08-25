Manfredonia, 25 agosto 2025 – Il Comune di Manfredonia rafforza l’impegno nella rigenerazione urbana con l’avvio della fase di verifica del progetto esecutivo per la messa in sicurezza dell’ex Istituto Nautico di via Dante Alighieri. L’iniziativa rientra nel quadro del PNRR, Missione 5 – Componente 2, Investimento 2.1, volto a contrastare degrado sociale e emarginazione urbana.

La determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, Arch. Michele Prencipe, stabilisce l’affidamento alla società Ispezione Controllo S.r.l. del servizio di verifica del progetto esecutivo, per un importo complessivo di 41.893,45 euro, IVA inclusa. Il provvedimento segue la trasmissione del progetto aggiornato da parte dell’impresa aggiudicataria, CETOLA S.p.A., il 28 luglio 2025.

Il progetto prevede la demolizione dell’edificio esistente e la realizzazione di una nuova struttura destinata a diventare la Caserma dei Carabinieri, come deliberato dal Consiglio Comunale nel maggio 2023. La progettazione è stata affidata all’ing. Salvatore Perta, con approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica nel 2023, per un importo complessivo di 4.899.944 euro, comprensivo di lavori, oneri di sicurezza e somme a disposizione dell’amministrazione.

Successivamente, il Comune ha indetto una procedura di appalto integrato per progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori. L’appalto è stato aggiudicato a CETOLA S.p.A., con contratto stipulato a dicembre 2023, e il progetto è stato successivamente rimodulato dalla Giunta Comunale nel giugno 2025 senza variazione dell’importo complessivo.

Per garantire la regolarità tecnica e il rispetto dei tempi PNRR, il Comune ha selezionato, tramite il MEPA, la società Ispezione Controllo S.r.l., giudicando congrua l’offerta economica di 34.338,89 euro oltre IVA. La spesa trova copertura nel bilancio comunale 2025, capitolo 6222, dedicato al PNRR per la messa in sicurezza dell’ex Istituto Nautico.

Il provvedimento è conforme alle normative vigenti in materia di contabilità pubblica, anticorruzione e trasparenza amministrativa. L’atto è stato identificato con CIG B7EB8CCFB5 e sarà sottoposto al controllo contabile del Settore Bilancio.