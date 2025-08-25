Edizione n° 5803

BALLON D'ESSAI

GIOSUE' // Manfredonia. L’incredibile storia di Giosuè Soprano, “il Principino”, l’unico bimbo maschio nato tra le mura del Castello
25 Agosto 2025 - ore  09:59

CALEMBOUR

MANFREDONIA // Più di 200 all’evento ‘Ricostruire quando il Gargano brucia’ (FOTO VIDEO)
25 Agosto 2025 - ore  09:15

Manfredonia: ripartono i corsi di Kung Fu con il Grand Master Dario Granatiero

CORSI Manfredonia: ripartono i corsi di Kung Fu con il Grand Master Dario Granatiero

Ripartono i corsi di Kung Fu del Grand Master Dario Granatiero presso la New Perfect Gym, in Piazza Giovanni Bovio n. 2

Manfredonia: ripartono i corsi di Kung Fu con il Grand Master Dario Granatiero

Grand Master Dario Granatiero

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Agosto 2025
Manfredonia // Sport //

Ripartono i corsi di Kung Fu del Grand Master Dario Granatiero presso la New Perfect Gym, in Piazza Giovanni Bovio n. 2.

Il maestro Granatiero, dopo anni di esperienza e attività nel mondo del Kung Fu, arricchite da viaggi, studi e intensa pratica, torna a offrire la sua competenza nel settore, frutto di un percorso che lo ha reso un vero punto di riferimento nelle arti marziali.

Considerato un profondo conoscitore di questo affascinante mondo in continua evoluzione, il maestro Granatiero continua a studiare e a perfezionarsi, sperimentando metodi innovativi e rivoluzionari. Tecniche che pongono al centro l’allievo e il miglioramento individuale, favorendo la crescita personale e tecnica degli studenti.

«Il Kung Fu – spiega Granatiero – è un’arte marziale che permette a ciascuno di esprimere al meglio le proprie potenzialità, offrendo disciplina, equilibrio e sicurezza».

Il Grand Master, definito da molti non solo un maestro ma anche un “professore di Filosofia e Scienze Umane”, è noto per la capacità di rendere semplici ed efficaci gli allenamenti e le spiegazioni, consentendo agli allievi di progredire rapidamente, sia dal punto di vista fisico che mentale.

Le lezioni sono aperte a tutte le fasce d’età, dai principianti a chi desidera perfezionare il proprio stile.

