Meteo: tregua dal maltempo, ma mercoledì arriva l’ex uragano Erin

La settimana inizia con una pausa dal maltempo e temperature generalmente gradevoli. Martedì 26 agosto, una debole perturbazione atlantica, la quarta del mese, attraverserà rapidamente la Penisola, causando un modesto aumento dell’instabilità nelle zone interne del Centro-Sud.

Il quadro meteorologico peggiorerà nel corso della settimana. Tra mercoledì 27 e venerdì 29 agosto, una perturbazione atlantica più intensa, residuo dell’uragano Erin, investirà l’Italia. Sono previste forti piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord, con un calo sensibile delle temperature nelle regioni settentrionali. Al Sud e nelle Isole, invece, tra mercoledì e giovedì 28 agosto, si registrerà caldo anomalo a causa del ritorno dell’alta pressione accompagnata da forti venti di Scirocco.

Previsioni meteo per lunedì 25 agosto

Tempo prevalentemente soleggiato nelle isole maggiori e ampie schiarite anche al Nord-Est, sulle coste tirreniche e adriatiche. Nuvolosità presente al Nord-Ovest, in Emilia e nelle zone interne del Centro, con isolati rovesci o brevi temporali lungo l’Appennino nel pomeriggio, in attenuazione in serata. Temperature massime in rialzo al Nord e in Sardegna, venti deboli.

Previsioni meteo per martedì 26 agosto

Al mattino cielo nuvoloso al Sud, in parte delle Isole e tra Liguria e Toscana; sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nuvole in aumento sulle Alpi occidentali e sviluppo di rovesci e temporali nell’Appennino centrale e meridionale, in Puglia e Calabria ionica. Temperature massime in lieve aumento al Nord-Ovest e in Sardegna, stabili altrove. Venti deboli.

