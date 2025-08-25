Edizione n° 5804

BALLON D'ESSAI

GIOSUE' // Manfredonia. L’incredibile storia di Giosuè Soprano, “il Principino”, l’unico bimbo maschio nato tra le mura del Castello
25 Agosto 2025 - ore  09:59

CALEMBOUR

MANFREDONIA // Più di 200 all’evento ‘Ricostruire quando il Gargano brucia’ (FOTO VIDEO)
25 Agosto 2025 - ore  09:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // “Prendersi cura della salute mentale”. Approvati i progetti per oltre 2 milioni di euro. C’è Manfredonia

MANFREDONIA “Prendersi cura della salute mentale”. Approvati i progetti per oltre 2 milioni di euro. C’è Manfredonia

Riqualificazione e potenziamento del Centro Diurno di Via Orto Sdanga

“Prendersi cura della salute mentale” approvati i progetti per oltre 2 milioni di euro. C'è Manfredonia

“Prendersi cura della salute mentale” approvati i progetti per oltre 2 milioni di euro. C'è Manfredonia Benevento – Nella notte di venerdì due giovani, un 34enne e una 31enne, entrambi residenti a Benevento, sono stati arrestati dopo essere stati trovati in un casolare abbandonato alle porte della città, in contrada Epitaffio, in possesso di armi clandestine e oltre 200 munizioni. Durante l’operazione, condotta dalle forze dell’ordine, è stata rinvenuta una borsa contenente due fucili – uno dei quali a canne mozze – e più di 200 proiettili di vario calibro. Questa mattina, nel corso dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Perrotta, i due indagati, assistiti dall’avvocato Michele Ciruolo, hanno fornito la loro versione dei fatti. La donna ha dichiarato di aver trovato casualmente la borsa in un terreno e di averla successivamente trasportata nel casolare senza essere a conoscenza del contenuto. I due hanno inoltre ammesso di essere consumatori abituali di sostanze stupefacenti e hanno giustificato la loro presenza nel casolare sostenendo di essersi fermati lì soltanto per permettere a una bambina, affidata temporaneamente alla donna, di fare un bagno in piscina. Il giudice, pur convalidando l’arresto, ha optato per misure meno afflittive: per il 34enne è stato disposto l’obbligo di firma, mentre la 31enne è stata rimessa in libertà. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza delle armi e verificare la versione fornita dagli indagati.

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
25 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

Rafforzare la capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari per rispondere ai bisogni di salute attraverso interventi mirati. Con Deliberazione n. 1256 del 22 agosto 2025, ASL Foggia ha approvato i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e l’istanza di finanziamento per tre interventi strategici dedicati alla salute mentale, nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021–2027, Area tematica “Prendersi cura della salute mentale”.

I PROGETTI APPROVATI: 

  • Manfredonia – Riqualificazione e potenziamento del Centro Diurno di Via Orto Sdanga (€ 578.251,57), con lavori di adeguamento edilizio e impiantistico, abbattimento barriere architettoniche, realizzazione di spazi riabilitativi e socializzanti, dotazione di nuove attrezzature.
  • Foggia – Ristrutturazione, nuove attrezzature e potenziamento della Struttura di Salute Mentale di Via Montegrappa (€ 319.367,73), destinata a servizi ambulatoriali e residenziali, con particolare attenzione alla Neuropsichiatria Infantile.
  • Cerignola – Realizzazione di un HUB per l’Assistenza Domiciliare Psichiatrica (ADI) presso il Presidio Ospedaliero “Tatarella” (€ 1.202.018,47). Creazione di un HUB per l’Assistenza Domiciliare Integrata Psichiatrica, con spazi dedicati anche alla Neuropsichiatria Infantile, dotato di attrezzature tecnologiche e sanitarie per potenziare i servizi domiciliari rivolti ad adulti e minori.

Gli interventi saranno realizzati con il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), del Fondo Sociale Europeo Plus e prevedono un investimento complessivo pari a 2.099.637,76 euro, finalizzato a riqualificare e potenziare strutture territoriali del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) e della Neuropsichiatria Infantile (NPIA).

OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO:

Il piano Operativo dell’organismo Intermedio Regione Puglia si inserisce nell’ambito della più ampia strategia della programmazione sanitaria regionale e nazionale. Ogni linea di investimento mira a consolidare i servizi territoriali per assicurare un accesso più equo ed integrato delle cure alla popolazione.

Priorità n. 1 – FSE+: Servizi sanitari più equi ed inclusivi :

– per migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l’accesso agli alloggi e all’assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario;

– modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l’accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati;

– potenziare l’accessibilità, l’efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità.

Priorità n. 2 – FESR: Servizi sanitari di qualità :

–  per garantire parità di accesso all’assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l’assistenza sanitaria di base.

“Questi interventi, spiega Antonio Nigri, Direttore Generale di ASL Foggia, rappresentano un investimento strategico che rafforza la rete dei servizi territoriali. L’impiego di queste risorse, consente di migliorare la qualità delle strutture, garantire un accesso più ampio alle cure e ridurre le disuguaglianze, in coerenza con le linee guida regionali e nazionali di programmazione sanitaria.”

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.