Puglia, regionali. FDI: " Ma davvero i pugliesi vogliono essere governati da Decaro?"

Fratelli d’Italia attacca il candidato del centrosinistra pugliese, Antonio Decaro, definendolo “un uomo solo al potere”, paragonandolo a un novello Napoleone. L’uscita di Decaro, secondo cui sarebbe “pronto a candidarsi anche da solo, senza partiti”, viene paragonata alla frase storica attribuita a Luigi XV, “dopo di me, il diluvio”, a sottolineare un presunto disinteresse per le conseguenze future.

Secondo FDI, queste dichiarazioni mortificano il PD pugliese, e l’epilogo, ammoniscono, potrebbe ricordare quello del Re Sole: restare solo può costare caro. Il partito sottolinea come la situazione politica attuale presenti analogie con quel periodo storico, con una leadership instabile e tensioni interne, e critica la gestione della vicenda da parte di Elly Schlein, che si troverebbe a confrontarsi con il dilemma di chi alla fine perderà la poltrona.

Fratelli d’Italia conclude interrogandosi sulla volontà dei pugliesi: “Davvero vogliono continuare a essere governati da questo centrosinistra, che negli ultimi vent’anni ha spostato l’attenzione su Emiliano e Vendola, invece di affrontare i veri problemi della regione?”