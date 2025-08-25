Edizione n° 5803

BALLON D'ESSAI

GIOSUE' // Manfredonia. L’incredibile storia di Giosuè Soprano, “il Principino”, l’unico bimbo maschio nato tra le mura del Castello
25 Agosto 2025 - ore  09:59

CALEMBOUR

MANFREDONIA // Più di 200 all’evento ‘Ricostruire quando il Gargano brucia’ (FOTO VIDEO)
25 Agosto 2025 - ore  09:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // Puglia, regionali. FDI: ” Ma davvero i pugliesi vogliono essere governati da Decaro?”

PUGLIESI Puglia, regionali. FDI: ” Ma davvero i pugliesi vogliono essere governati da Decaro?”

Fratelli d’Italia attacca il candidato del centrosinistra pugliese, Antonio Decaro, definendolo “un uomo solo al potere”

Puglia, regionali. FDI: " Ma davvero i pugliesi vogliono essere governati da Decaro?"

Antonio Decaro - ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Agosto 2025
Politica // Politica Regionale //

Fratelli d’Italia attacca il candidato del centrosinistra pugliese, Antonio Decaro, definendolo “un uomo solo al potere”, paragonandolo a un novello Napoleone. L’uscita di Decaro, secondo cui sarebbe “pronto a candidarsi anche da solo, senza partiti”, viene paragonata alla frase storica attribuita a Luigi XV, “dopo di me, il diluvio”, a sottolineare un presunto disinteresse per le conseguenze future.

Secondo FDI, queste dichiarazioni mortificano il PD pugliese, e l’epilogo, ammoniscono, potrebbe ricordare quello del Re Sole: restare solo può costare caro. Il partito sottolinea come la situazione politica attuale presenti analogie con quel periodo storico, con una leadership instabile e tensioni interne, e critica la gestione della vicenda da parte di Elly Schlein, che si troverebbe a confrontarsi con il dilemma di chi alla fine perderà la poltrona.

Fratelli d’Italia conclude interrogandosi sulla volontà dei pugliesi: “Davvero vogliono continuare a essere governati da questo centrosinistra, che negli ultimi vent’anni ha spostato l’attenzione su Emiliano e Vendola, invece di affrontare i veri problemi della regione?”

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.