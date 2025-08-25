San Severo: maxi operazione dei Carabinieri contro il mercato di auto rubate

I Carabinieri delle Compagnie di San Severo (FG) e Termoli (CB) hanno eseguito 20 misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura, nei confronti di soggetti originari della Provincia di Foggia accusati di furto aggravato, ricettazione, riciclaggio e detenzione illecita di arma clandestina.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Foggia e condotta congiuntamente dai Carabinieri delle province di Foggia e Campobasso, costituisce la prosecuzione di un’operazione di febbraio 2024, che aveva portato all’arresto di 19 persone per associazione finalizzata a rapine, furti, ricettazione e riciclaggio di veicoli. Le successive indagini hanno permesso di accertare che alcuni degli arrestati avevano rianimato l’attività criminale anche dai domiciliari, alimentando il mercato illecito di auto rubate e dei relativi pezzi di ricambio.

Le attività investigative hanno documentato l’operatività di due distinti gruppi criminali che rubavano veicoli per poi trasportarli a San Severo o nei comuni limitrofi, dove venivano rivenduti o smontati per il commercio dei ricambi. I militari hanno monitorato officine e autodemolizioni, ricostruendo le operazioni di occultamento e smontaggio dei mezzi e verificando alterazioni di telai e targhe per ostacolarne l’identificazione.

Il provvedimento contestato comprende 28 episodi di furto o tentato furto tra luglio e settembre 2024, in diverse regioni tra cui Puglia, Abruzzo, Molise, Marche e Campania. Gli indagati operavano con strumenti da scasso e centraline OBD, percependo un compenso di circa 100 euro per ogni auto rubata.

Durante le indagini i Carabinieri hanno inoltre:

sottoposto a fermo due persone dopo un inseguimento a bordo di un’auto rubata;

deferito in stato di libertà 7 soggetti per ricettazione e possesso di chiavi alterate o grimaldelli;

sequestrato 24 veicoli, 8 furgoni, motori e parti meccaniche, per un valore di circa 1 milione di euro;

posto sotto sequestro un capannone a San Severo usato per smontare i veicoli;

accertato la detenzione illecita di una pistola clandestina completa di munizionamento.

Le indagini hanno anche ricostruito il furto di un’auto da parte di un minorenne foggiano, tragicamente deceduto in un incidente mentre guidava il veicolo durante una diretta su un social network.

Dei 20 indagati, 7 sono finiti in carcere, 4 agli arresti domiciliari, mentre 9 hanno ricevuto l’obbligo di dimora. Il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino alla pronuncia di una sentenza definitiva.