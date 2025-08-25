Edizione n° 5803

BALLON D'ESSAI

GIOSUE' // Manfredonia. L’incredibile storia di Giosuè Soprano, “il Principino”, l’unico bimbo maschio nato tra le mura del Castello
25 Agosto 2025 - ore  09:59

CALEMBOUR

MANFREDONIA // Più di 200 all’evento ‘Ricostruire quando il Gargano brucia’ (FOTO VIDEO)
25 Agosto 2025 - ore  09:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Vieste in Love 2025: una settimana di emozioni, arte e romanticismo

LOVE Vieste in Love 2025: una settimana di emozioni, arte e romanticismo

Dal 8 al 14 settembre torna l’evento che trasforma Vieste in un palcoscenico a cielo aperto tra luci, installazioni artistiche, musica e spettacoli

Vieste in Love 2025: una settimana di emozioni, arte e romanticismo

Vieste in Love 2025

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Agosto 2025
Gargano // Manfredonia //

Dal 8 al 14 settembre, Vieste torna a celebrare l’amore con la sesta edizione di Vieste in Love, l’evento che trasforma il borgo garganico in un palcoscenico a cielo aperto tra luci, installazioni artistiche, musica e spettacoli. L’iniziativa, ispirata alla leggenda di Cristalda e Pizzomunno, è attesa da residenti, visitatori e innamorati di ogni età.

Per sette giorni, le strade, i vicoli e i balconi del centro storico saranno animati da cuori luminosi, performance artistiche e installazioni interattive. Tutti gli eventi sono gratuiti e ad ingresso libero, con il coinvolgimento di cittadini e commercianti che decoreranno le vie a tema amore.

L’evento promuove il turismo e la cultura del territorio, consolidando Vieste come capitale dell’amore e dell’accoglienza. Il sindaco Giuseppe Nobiletti sottolinea come ogni edizione sia una scommessa vinta, capace di generare emozioni e valorizzare la città.

Il programma della settimana:

  • 8 settembre: apertura con lo spettacolo del comico Gabriele Cirilli sul lungomare di Marina Piccola alle 21.30.
  • 9 settembre: torna il Vieste Music Festival, premiando i giovani talenti della musica.
  • 10 settembre: concerto di Nek sul lungomare di Marina Piccola alle 21.30.
  • 11 settembre: Luca Ward con l’Orchestra Filarmonica Pugliese presenta un concerto-racconto dedicato alle colonne sonore più iconiche del cinema.
  • 12 settembre: doppio appuntamento con Terrazze Sonore nel centro storico e dj set di Andrea Damante e Merk & Kremont sul lungomare.
  • 13 settembre: tributo a Pino Daniele a cura del fratello Nello Daniele.
  • 14 settembre: giornata dedicata ai bambini con Wonderland nel centro storico e spettacolo interattivo di Carolina Benvenga a Marina Piccola.

Oltre ai grandi spettacoli, sarà presente “Amore su tela”, esposizione artistica a tema amore. L’evento si collega idealmente a Lago di Garda in Love, riconoscendo Vieste in Love come manifestazione di rilevanza nazionale e internazionale, curata dalla società Studio360 di Molfetta con il supporto di Radionorba.

Secondo gli organizzatori, Vieste in Love 2025 unisce passione, arte e meraviglia, coinvolgendo un pubblico variegato e consolidando la città come laboratorio vivo di emozioni e bellezza. L’assessore Tano Paglialonga lo definisce un modo per raccontare la comunità viestana autentica e accogliente, mentre Salvatore Altomare di Studio360 evidenzia come la qualità della programmazione sia la chiave del successo dell’iniziativa.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.