Dal 8 al 14 settembre, Vieste torna a celebrare l’amore con la sesta edizione di Vieste in Love, l’evento che trasforma il borgo garganico in un palcoscenico a cielo aperto tra luci, installazioni artistiche, musica e spettacoli. L’iniziativa, ispirata alla leggenda di Cristalda e Pizzomunno, è attesa da residenti, visitatori e innamorati di ogni età.

Per sette giorni, le strade, i vicoli e i balconi del centro storico saranno animati da cuori luminosi, performance artistiche e installazioni interattive. Tutti gli eventi sono gratuiti e ad ingresso libero, con il coinvolgimento di cittadini e commercianti che decoreranno le vie a tema amore.

L’evento promuove il turismo e la cultura del territorio, consolidando Vieste come capitale dell’amore e dell’accoglienza. Il sindaco Giuseppe Nobiletti sottolinea come ogni edizione sia una scommessa vinta, capace di generare emozioni e valorizzare la città.

Il programma della settimana:

8 settembre : apertura con lo spettacolo del comico Gabriele Cirilli sul lungomare di Marina Piccola alle 21.30.

: apertura con lo spettacolo del comico sul lungomare di Marina Piccola alle 21.30. 9 settembre : torna il Vieste Music Festival , premiando i giovani talenti della musica.

: torna il , premiando i giovani talenti della musica. 10 settembre : concerto di Nek sul lungomare di Marina Piccola alle 21.30.

: concerto di sul lungomare di Marina Piccola alle 21.30. 11 settembre : Luca Ward con l’ Orchestra Filarmonica Pugliese presenta un concerto-racconto dedicato alle colonne sonore più iconiche del cinema.

: Luca Ward con l’ presenta un concerto-racconto dedicato alle colonne sonore più iconiche del cinema. 12 settembre : doppio appuntamento con Terrazze Sonore nel centro storico e dj set di Andrea Damante e Merk & Kremont sul lungomare.

: doppio appuntamento con nel centro storico e sul lungomare. 13 settembre : tributo a Pino Daniele a cura del fratello Nello Daniele.

: tributo a a cura del fratello Nello Daniele. 14 settembre: giornata dedicata ai bambini con Wonderland nel centro storico e spettacolo interattivo di Carolina Benvenga a Marina Piccola.

Oltre ai grandi spettacoli, sarà presente “Amore su tela”, esposizione artistica a tema amore. L’evento si collega idealmente a Lago di Garda in Love, riconoscendo Vieste in Love come manifestazione di rilevanza nazionale e internazionale, curata dalla società Studio360 di Molfetta con il supporto di Radionorba.

Secondo gli organizzatori, Vieste in Love 2025 unisce passione, arte e meraviglia, coinvolgendo un pubblico variegato e consolidando la città come laboratorio vivo di emozioni e bellezza. L’assessore Tano Paglialonga lo definisce un modo per raccontare la comunità viestana autentica e accogliente, mentre Salvatore Altomare di Studio360 evidenzia come la qualità della programmazione sia la chiave del successo dell’iniziativa.