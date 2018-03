Di:



Giovanni Valentino, di 43 anni, ritenuto vicino al clan ‘Strisciuglio’, dedito soprattutto al traffico di sostanze stupefacenti e alle estorsioni. Mafia:sequestro beni 500mila euro a boss ultima modifica: da (ANSA) – BARI, 25 SET – Gli agenti della Dda di Bari hanno sottoposto a sequestro tre appartamenti che si trovano nel quartiere Liberta’ di Bari, due auto e una moto di grossa cilindrata e disponibilita’ finanziarie, per un valore complessivo di oltre 500.000 euro ad un pluripregiudicato barese, già sottoposto al regime della sorveglianza speciale. Si tratta didi 43 anni, ritenuto vicino al clan ‘Strisciuglio’, dedito soprattutto al traffico di sostanze stupefacenti e alle estorsioni.

