Ascoli Satriano: cinque arresti per rissa

Foggia – I Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato BUJIOR Vasile Bun, 27 anni; CHIRU Alin Ionut, 28 anni; TROFIN Fanel, 36 anni; GEORGE Marius, 19 anni; FURCA Nelu, 45 anni, tutti di origine rumena ma domiciliati nel centro dauno, per rissa. A seguito di segnalazione telefonica giunta sull’utenza “112” i Carabinieri intervenivano presso la pubblica piazza Giovanni Paolo II, dove sorprendevano i cinque rumeni che avevano ingaggiato una furibonda zuffa fra loro per futili motivi.

I cinque non si sono fermati neanche con l’arrivo dei Carabinieri a sirene spiegate, continuando a tirarsi calci e pugni fino a quando sono stati separati con la forza dai militari. Sul posto giungeva immediatamente una pattuglia di rinforzo della vicina Stazione di Stornarella ed in breve veniva ripristinato l’ordine. I cinque fermati venivano condotti in caserma dove venivano dichiarati in stato di arresto per rissa. Contestualmente i cinque arrestati ricevevano le cure dei sanitari del 118 – nel frattempo chiamati dai Carabinieri – e venivano giudicati guaribili con prognosi tra i cinque ed i dieci giorni.

Margherita di Savoia: un arresto per stupefacenti

I Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato VALENTINO Cosimo Damiano, 47 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, a seguito di specifica attività info-investigativa, sono intervenuti in via Vanvitelli, nel centro abitato salinaro, dove hanno assistito alla cessione da parte di VALENTINO di un plico sospetto dietro pagamento di denaro. I Carabinieri bloccavano subito colui che aveva ricevuto il plico ed a seguito di perquisizione personale eseguita sul posto verificavano che dentro a detto plico vi erano circa 38 grammi di hashish.

L’uomo, un trentenne del luogo, è stato identificato e segnalato alla competente Prefettura di Barletta quale assuntore di sostanze stupefacenti. I Carabinieri poco dopo hanno rintracciato lungo le strade del centro abitato VALENTINO che aveva addosso, al momento del controllo, € 490,00 in contanti che venivano sottoposti a sequestro poiché ritenuti provento di spaccio.

