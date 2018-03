Legambiente: puliamo il mondo a Foggia, tutti a Borgo Incoronata

Di:

Foggia – SABATO 27 settembre 2014, il circolo Legambiente “Gaia” di Foggia, organizza “Puliamo il Mondo” edizione 2014, al Parco Regionale Bosco dell’Incoronata, nel territorio del Comune di Foggia.La manifestazione e le operazioni di pulizia, avranno inizio alle ore 9.00 e termineranno alle 13.00.

Anche quest’anno, per la XXII edizione, la campagna ambientale di volontariato internazionale Clean Up The World, organizzata in Italia da Legambiente, vuole valorizzare la partecipazione di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, ma anche cittadini di ogni età , giovani di Legambiente ed Associazioni, affinché sentano “proprio” il territorio in cui vivono, lo rispettino e se ne prendano “cura”, anche attraverso un piccolo gesto fatto tutti insieme che, se prolungato nel tempo, potrà produrre un reale cambiamento.

Quest’anno abbiamo deciso di puntare i riflettori sul Bosco dell’Incoronata, polmone verde della nostra città, a circa 12 chilometri dal centro cittadino e importante area naturale protetta di circa 1000 ettari istituita nel 2006 e inserita nel pSIC (sito di interesse comunitario proposto) “Valle del Cervaro- Bosco dell’Incoronata”. Ma anche luogo di interesse religioso e storico-culturale per la presenza del Santuario dedicato alla Madonna dell’Incoronata e per l’importanza che ha avuto durante i secoli per l’attenzione e le cure ricevute da parte dei diversi governanti e regnati non ultimo l’Imperatore Federico II.

La manifestazione si svolgerà con il patrocinio del Comune di Foggia e con la coorganizzazione dell’Assessorato all’Ambiente, del Parco Regionale dell’Incoronata , l’Amiu, e l’Ataf (Azienda trasporti urbani) e vedrà la partecipazione delle associazioni: “Auser”, Centro Studi Naturalistici, Lanterne Borgo Incoronata, Guardie Ecozoofile Fareambiente di Foggia e nell’occasione ,alle ore 9.00 partirà dal piazzale antistante la Villa Comunale, il nutrito gruppo dei Fiab- Cicloamici Foggia” che raggiungerà il bosco in bicicletta e parteciperà alla pulizia.

Attori principali saranno 30 classi delle scuole di Foggia: Istituto Comprensivo “Alfieri-Garibaldi”- Scuola Media, Istituto Comprensivo “Da Feltre Zingarelli”- Scuola Media e Plesso San Lorenzo, Scuola Media “Pio XII”, Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi-Grieco”, Istituto Comprensivo “Parisi-De Sanctis”- Scuola Media con docenti e genitori al seguito e comuni cittadini. Inoltre sono previsti percorsi guidati, attività didattiche e di animazione curate dai volontari del circolo “Gaia” di Legambiente.

(A cura del presidente del Circolo “Gaia” di Legambiente Tonino Soldo)



Redazione Stato@riproduzioneriservata