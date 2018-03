http://www.gannett-cdn.com

(ANSA) Un danno enorme causato “da un piccolo gruppo”: lo dice Volkswagen al termine del cda che ha nominato il nuovo ceo Mathias Mueller. Il gruppo comunica anche che, dopo le teste cadute nei giorni scorsi, sono stati sospesi alcuni dipendenti. ”Mai avuto l’intenzione di accusare BMW di manipolare i livelli di emissioni”. Così Auto Bild smentisce se stesso. La testata tedesca precisa che ”i valori rilevati delle emissioni della Bmw X3 testata non sono per nulla prova di falsificazione o dell’esistenza di un sistema di manipolazione come rilevato nei veicoli di VW”. (ANSA) Volkswagen, Mueller nuovo ad. Azienda: ‘Scandalo è disastro morale e politico’ ultima modifica: da

