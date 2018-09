Assistenza ai disabili nelle scuole secondarie, “Finalmente regole certe”

Di:

Foggia. La Provincia di Foggia, facendo seguito a un documento di indirizzo della Regione Puglia, ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento dell’assistenza alla disabilità per le scuole di secondo grado. Cgil e Fp Cgil di Capitanata esprimiamo un giudizio positivo per il lavoro svolto dall’ente provincia, “un bando che ha accolto tutte le istanze sottoposte dalla nostra organizzazione sindacale, volte a tutelare in primis i fruitori di questo servizio fondamentale per il diritto all’apprendimento. Parliamo delle persone più deboli e socialmente svantaggiate, di ragazzi videolesi, audiolesi e con problemi all’apprendimento che senza questo supporto specialistico sarebbero stati lasciati allo sbando”.

Nel bando infatti viene garantita “sia la continuità didattica ma anche quella occupazionale per gli operatori, che fino ad oggi con estremo amore e piena dedizione hanno fornito il loro apporto a tantissimi ragazzi svantaggiati. Finalmente si scrive una nuova pagina che parla di diritti e tutele, fino ad oggi nel nostro territorio si interveniva a macchia di leopardo, oggi invece si stabilisce

una regola unica che riguarda tutta la provincia. Anzi il riferimento è regionale, infatti tutte le province si stanno adeguando ad un unico sistema”.

Resta invece irrisolto “il funzionamento del servizio nelle scuole primarie, ancora in capo ai Comuni: su questo auspichiamo che quanto prima la Regione Puglia intervenga rendendo omogenei gli interventi. Auspichiamo che la gara sia espletata in tempi stretti e che si possa iniziare a fornire il servizio nelle scuole”.