“Cacciato da Rimini, va a rubare a Pesaro”: arrestato 22enne di Manfredonia

Cacciato da Rimini, va a rubare a Pesaro. Un giovane di 22 anni è stato arrestato dai Carabinieri sabato notte dopo un colpo in casa di una famiglia di origine marocchina in via Venturini, nel centro di Pesaro. Il ladro ha anche opposto resistenza, strattonando i militari che lo avevano bloccato con delle valige in mano, nel tentativo di darsela a gambe.

Ma al momento dell’identificazione è saltato fuori dell’altro. Il ragazzo, F.V. di Manfredonia, senza fissa dimora, era stato allontanato da Rimini con il foglio di via, perché nei primi giorni di settembre era stato beccato dai Carabinieri a rubare in un’altra abitazione. Dopo la convalida dell’arresto, era stato liberato con l’obbligo di lasciare la città.

fonte https://www.chiamamicitta.it/cacciato-rimini-ruba-pesaro-casa-in-marocchini-carcere-giovane-pugliese/