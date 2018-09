Cambiamonte “Perché abbandonare il Consiglio ed evitare il confronto?”

Di:

Foggia. Si è tenuta ieri 24 settembre la seduta consiliare per le interrogazioni a risposta immediata.

Il Question-time è lo strumento o, meglio, l’occasione mediante la quale i Consiglieri possono rivolgere al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri delegati, interrogazioni e/o richieste di chiarimenti in ordine a determinati argomenti, di verificare gli impegni e di conoscere l’operato dell’Amministrazione, quali provvedimenti ha già adottato, ovvero intende adottare.

Un’occasione, appunto, molto importante per i cittadini che possono, attraverso i propri rappresentanti in Consiglio comunale, ottenere risposte immediate dall’Amministrazione.

Città Nuova, tuttavia, per non meglio precisate ragioni, ancora una volta ha inteso abbandonare l’aula subito dopo che il proprio capogruppo ha dato lettura di una nota alquanto articolata, pregna di doglianze prive di fondamento, alla quale tuttavia non ha fatto seguito alcuna concreta interrogazione.

L’inopinata decisione assunta dai Consiglieri di Città Nuova di abbandonare la seduta ha di fatto impedito al Sindaco ed alla maggioranza di poter replicare. Un inaccettabile affronto ai principi della democrazia ed una palese mancanza di rispetto nei confronti delle Istituzioni e dei cittadini. Il Consiglio comunale è il luogo deputato al confronto politico, in cui le minoranze, seppur con visioni diverse, hanno un ruolo fondamentale a cui non possono sottrarsi.

Non è dato comprendere la vera ragione che ha spinto i Consiglieri di Città Nuova ad assumere questo atteggiamento. In ogni caso, qualsiasi essa sia, riteniamo non giustifichi affatto il comportamento dei predetti Consiglieri, ai quali rivolgiamo un appello per il futuro affinché evitino simili iniziative, che certamente non giovano al confronto civile e democratico, per rispetto del proprio ruolo, delle istituzioni, ma soprattutto per rispetto dei cittadini e dell’intera Città.

(A cura di Cambiamonte, 25 settembre 2018)