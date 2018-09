Gazzetta del Mezzogiorno, solidarietà politica

Di:

“La Gazzetta del Mezzogiorno non è solo un quotidiano da leggere, è un patrimonio giornalistico/storico/culturale . Per questo le notizie giudiziarie, che giungono da Catania e che coinvolgono l’editore, ci preoccupano ed auspichiamo una soluzione rapida a prescindere dalla vicenda penale. Vicinanza e solidarietà a nome mio e di tutto il partito al direttore, ai giornalisti ed a tutti i dipendenti .

Così il leader di Noi con L’Italia, onorevole Raffaele Fitto.

Gazzetta del Mezzogiorno, PcE: “Solidarietà ai lavoratori auspicando rapida soluzione”

“La Gazzetta del Mezzogiorno è uno storico e prestigioso presidio di informazione e di cultura, patrimonio non solo della Puglia ma di tutto il Sud d’Italia. E in questo momento così delicato vogliamo esprimere a tutte le lavoratrici e i lavoratori la nostra massima solidarietà. Per questo auspichiamo una rapida e positiva soluzione della vicenda”. Così in una nota il presidente Paolo Pellegrino a nome del gruppo regionale La Puglia con Emiliano.

I consiglieri regionali del Gruppo Pd Puglia esprimono vicinanza e solidarietà ai lavoratori e ai giornalisti de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, per la vicenda giudiziaria che sta interessando il

quotidiano. Nell’augurarci che la situazione possa essere chiarita al più presto nelle competenti sedi, ricordiamo che La Gazzetta è un pezzo importante della storia della nostra regione. Auspichiamo, pertanto, che la situazione possa evolvere in maniera positiva sia per i lavoratori che per l’informazione in Puglia.

