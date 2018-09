Di:

GUBBIO – Il sindaco Filippo Mario Stirati saluterà mercoledì 26 settembre alle ore 11 presso la Sala Consiliare in piazza Grande, il capitano dei Carabinieri Giuseppe Zago, che a fine mese lascia il comando della compagnia di Gubbio e andrà a comandare la compagnia di Manfredonia. Zago si era insediato nel novembre 2013, era arrivato a Gubbio dopo aver comandato per sei anni il nucleo operativo radiomobile di Perugia e aver partecipato a missioni all’ estero, l’ ultima delle quali l’ aveva visto protagonista in Libano per sei mesi per conto dell’ Onu. Sarà sostituito dal capitano Fabio Del Sette.

fonte http://www.umbriadomani.it/umbria-in-pillole/gubbio-stirati-saluta-il-capitano-zago-210215/