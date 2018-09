Manfredonia. Indipendenza energetica: “Sinergetika”

Di:

La casa del futuro esiste già ed è anche a portata di mano. Giovedi 27 Settembre (ore 18.30), a Manfredonia presso il Coworking Smart Lab, “Sinergetika” – società pioniera e all’avanguardia del settore – presenta un incontro dedicato al tema dell’indipendenza energetica.

Un’occasione per scoprire nuove tecnologie ed opportunità per essere sempre più indipendenti energeticamente ed abbattere realmente le spese relative ai consumi, nell’epoca in cui la salvaguardia delle risorse ambientali direttamente proporzionale al risparmio economico per gli utenti, sono tra le tematiche più importanti e dibattute a livello internazionale.

La presentazione mira a fornire una panoramica sul mondo del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo, delineandone le principali potenzialità, caratteristiche e vantaggi, con tecnologie accessibili e non invasive. L’obiettivo principale di “Sinergetika” è quello di fornire soluzioni innovative ed economicamente convenienti per rendere l’energia verde accessibile a tutti e contribuire ad un mondo eco-sostenibile. Ad illustrare nei dettagli tali opportunità, saranno Giorgio Presutto e Fabio Lauriola, rispettivamente Responsabile commerciali e Responsabile Tecnico dell’azienda, che illustreranno le case history concrete di alcuni impianti già realizzati e funzionanti (ben 6 su Manfredonia).

Tale soluzione energetica, ottimale sia per le esigenze di un’abitazione privata che per una piccola-media impresa, può garantire, ad esempio, per un utenza domestica media, un risparmio annuo fino al 90% sul costo dell’energia elettrica o la totale indipendenza dalla rete Enel, grazie ad un sistema di telecontrollo online monitorato h24. I lavori di installazione non sono per nulla invasivi (non sono previste opere murarie) ed una nuova Legge, permette ai condomini di poter utilizzare gli spazi di pertinenza per tali impianti.

Così, dal canto suo Coworking Smart Lab prosegue nella sua mission di aggregatore e sviluppatore di idee e professionalità innovative, consentendo al territorio di diventare sempre più smart e mettere alla portata di tutti le migliori tecnologie di sviluppo del futuro.