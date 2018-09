Manfredonia. Ritorna operativo lo Sportello territoriale del CSV Foggia

Di:

Foggia. Dal 25 settembre 2018 e per tutti i martedì del mese di ottobre (tutti giovedì a partire dal giorno 8 novembre) dalle 17:00 alle 20:00 in Via G. Di Vittorio 116/A a Manfredonia (c/o Associazione P.A.S.E.R.) ritorna operativo lo Sportello territoriale del CSV Foggia.

Il CSV Foggia è un Centro di Servizi per il Volontariato che, ai sensi dell’articolo 63 del Dlgs. 117 del 2017, si occupa di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore. In particolare il CSV svolge attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l’incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato; b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento; c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi; d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente; e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale; f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

Lo Sportello servirà il Terzo Settore dell’Ambito di Manfredonia, comprendente anche i Comuni di Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta, in un periodo particolarmente importante come questo, che vede l’inizio dell’applicazione del Dlgs. 117 del 2017 con il quale è stato introdotto il Codice del Terzo Settore, che prevede un profondo rinnovamento del Non Profit.

Per qualsiasi informazione e per appuntamenti è possibile contattare lo Sportello all’indirizzo email: manfredonia@csvfoggia.it; al numero di Telefono 0884.273921 e alla Pagina Facebook: https://www.facebook.com/CSV-Foggia-Sportello-di-Manfredonia-100446330357135/.