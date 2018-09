Morto 16enne scomparso, minorenne confessa omicidio

Di:

Un minorenne ha confessato nel corso di un interrogatorio l’omicidio di Giuseppe Balboni, il sedicenne trovato morto in un pozzo a Tiola di Castello di Serravalle, nel Bolognese. La Procura per i minorenni di Bologna emetterà un provvedimento di fermo con l’accusa di omicidio. Per sparare a Balboni il minorenne accusato del delitto ha utilizzato la pistola del padre. Per gli inquirenti non è tuttavia ancora chiaro il movente.

Il corpo del giovane, scomparso da lunedì 17 settembre, è stato trovato in tarda mattinata: era in un pozzo profondo circa tre metri con un’apertura molto piccola che ne ha reso complesso il recupero. Per l’operazione sono stati impiegati anche sommozzatori. Secondo le prime informazioni del sopralluogo del medico legale, Balboni avrebbe una o due ferite compatibili con colpi d’arma da fuoco. (ansa)