Piano di rientro comunale. Anche il terzo semestre negativo

Manfredonia, 25 settembre 2018. “Risulta del tutto evidente che il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano per il secondo semestre 2017 (primo semestre del piano di rientro), oltre a costituire un primo inadempimento del piano di rientro e a minare fortemente la credibilità dello stesso, renderebbe inevitabilmente ancora più ostico il già difficile obiettivo di risanamento complessivo previsto“.

Così si esprimeva la Corte dei conti pugliese a seguito dell’udienza pubblica del 21 settembre 2017, nell’effettuare l’esame e la valutazione dei risultati conseguiti dall’amministrazione comunale di Manfredonia rispetto al piano di rientro presentato nel giugno 2017. Una situazione chiaramente di segno contrario rispetto agli obiettivi prefissati per evitare il dissesto, e ancor più aggravati rispetto alle posizioni iniziali.

Al terzo monitoraggio programmato (entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno), i risultai riguardanti l’amministrazione del primo trimestre 2018 non solo non sono migliorati, ma sono ulteriormente peggiorati. A evidenziarlo è il collegio dei revisori dei conti del comune, nella dovuta relazione semestrale alla Corte dei conti. Un documento che porta anche la firma della dirigente del settore finanziario del comune, Maricarmen Distante, che evidentemente ha rinunciato a stilare una propria relazione cosa che probabilmente ha fatto anche l’assessore al bilancio, Antonio Rana, che ha poi rassegnato le proprie dimissioni con una secca quanto emblematica dichiarazione: “allo stato – ha scritto nella lettera di dimissioni – insistono criticità, ben note a tutti, di natura finanziaria, gestionale e, in particolare politica dell’Ente“.

I riferimenti numerici sono quanto mai eloquenti e inappellabili: oltre un milione e seicento mila euro in meno che fanno salire il deficit di liquidità a circa tredici milioni e seicento mila euro; completamente azzerata la situazione di cassa; oltre due milioni e seicento mila euro prelevati dalla tesoreria comunale; debiti di bilancio per circa undici milioni; debiti fuori bilancio riconosciuti e non ancora pagati 3.615 euro, non riconosciuti per oltre un milione e settecento mila euro. Per non parlare della partecipata ASE la cui situazione finanziaria è ignota anche ai revisori dei conti. Un contesto insomma sempre più lontano dal risanamento dei conti comunali e sempre più prossimo al dissesto che va sempre più conclamandosi.

“È evidente a tutti che questa amministrazione, eletta più di tre anni fa ed uscita nettamente sconfitta il 4 marzo scorso, non ci rappresenta più” rileva il consigliere di “Manfredonia Nuova” Italo Magno. “Il sindaco Riccardi cerca in tutti i modi, con elargizioni e promesse, di mantenerla in piedi, ma tutti ormai sanno che è giunta alla frutta (per usare un eufemismo). Adesso abbiamo la possibilità – indica – di fermare questa triste giostra che continua a far danno, giacché a maggio del prossimo anno si voterà in molti comuni d’Italia e ci sarebbe anche per Manfredonia la possibilità di votare. Basta che per qualche mese agisca un commissario prefettizio, per mettere a posto i conti e notificare eventuali distrazioni di fondi ed irregolarità, agli organi competenti. Quello che più temono amministratori e consiglieri“.

Michele Apollonio

Manfredonia, 25 settembre 2018