Ricci-Galasso: “Urge mappatura stato salute ponti, dighe e strade”

Foggia. “I tragici eventi di Genova riattualizzano con drammaticità il tema dello stato di salute e della messa in sicurezza di infrastrutture come ponti, dighe e strade a maggior affluenza”.

A dichiararlo Gianni Ricci, Segretario Generale Uil Foggia e Juri Galasso, segretario generale FenealUil Foggia.

“Ci siamo lasciati alle spalle un’estate contrassegnata da un elevato numero di morti per incidenti stradali in Capitanata. Se a questo aggiungiamo il pessimo stato di ponti e dighe (strutture che in alcuni casi sono addirittura prive di collaudo) e il frequente non rispetto dei divieti di circolazione per mezzi pesanti, otteniamo un quadro d’insieme che ci restituisce la percezione di un territorio non “sicuro” dove un viaggio in auto o con mezzi pubblici, può facilmente trasformarsi in tragedia”, affermano Ricci e Galasso.

“A questo punto occorre uno sforzo comune di Prefettura, Provincia e Comuni. C’è bisogno di un monitoraggio aggiornato sullo stato di salute delle nostre infrastrutture. Rispetto al quale, una volta definite le situazioni di maggiore pericolosità, occorrerà attivarsi per avviare progetti e ottenere finanziamenti specifici”, rimarcano i Segretari Generali di Uil e FenealUil Foggia che preannunciano una richiesta di confronto urgente alla Prefettura.