Meteo Puglia. Sole prevalente con qualche nube. Domenica pioggia

Bari. Meteo Puglia: martedì il modesto fronte giunto il giorno prima abbandona il Sudest lasciando in eredità condizioni di bel tempo prevalente su Puglia, Basilicata e Molise, pur con qualche nube a tratti. La nota saliente riguarderà le temperature, che saranno in sensibile calo anche di oltre 8°C, specie in quota, per afflusso di aria più fredda dai Balcani. Massime non oltre i 20-22°C sui versanti adriatici; punte di oltre 24°C giusto sui versanti ionici. Venti moderati a tratti forti settentrionali con raffiche di oltre 50/60km/h e mari molto mossi o agitati.

VELOCE FRONTE FREDDO IN ARRIVO

entro lunedì sera un veloce fronte freddo interesserà Molise, Puglia e Basilicata, determinando un aumento delle nubi con qualche pioggia o rovescio anche temporalesco, specie sui settori molisani. Martedì residua variabilità ma il tempo sarà in miglioramento, sebbene il clima decisamente più fresco e ventoso, con massime non oltre i 20-22°C sul versante adraitico e raffiche di tramontana anche superiori ai 60km/h ( mari molto mossi o agitati ). Nella notte su mercoledì le minime potranno portarsi anche sotto i 15°C sulle aree interne, con gelate in Appennino sin sotto i 1500m. Nei giorni successivi sole prevalente con clima relativamente fresco e ventoso, sebbene sia attesa una quantomeno parziale ripresa termica.