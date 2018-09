Successo per “Speleocuriosando” a Borgo Celano

Di:

Il 23 settembre si è svolta a Borgo Celano la manifestazione Speleocuriosando organizzata dal Gruppo Speleologico di San Giovanni Rotondo e rivolta ai bambini tra i cinque e gli undici anni. Durante la manifestazione i piccoli aspiranti speleologi sono stati accompagnati a visitare la grotta di Montenero nel territorio di San Marco in Lamis. Equipaggiati di caschetto e luce frontale i bambini sono stati accompagnati dal personale qualificato dell’associazione, oltre che dai genitori, alla scoperta del meraviglioso mondo sotterraneo.

Durante la discesa in grotta i piccoli esploratori hanno ammirato le sculture create dalla natura, le stalattiti e le stalagmiti, gli animali che popolano il sottosuolo.

I bambini e i loro genitori sono rimasti affascinati da uno spettacolo nuovo e inaspettato. Dopo la discesa in grotta il gruppo di esploratori ha bivaccato con un pranzo a sacco e nel pomeriggio si è diretto verso una nuova esperienza nel parco avventura di Borgo Celano. Il parco offre un percorso per i più piccoli e due per adulti e ragazzi e qui i bambini e i loro genitori hanno affrontato dei percorsi stimolanti mettendo alla prova le loro abilità motorie superando le loro paure.

La manifestazione, che ha ottenuto un notevole successo, continuerà domenica 30 settembre con la visita alla Dolina Pozzatina, la seconda d’Europa per ampiezza, lunga oltre 650 metri, larga 400, di origine carsica.