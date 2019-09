Alta tensione M5S al Senato, Giarrusso: “Di Maio lasci tutti gli incarichi”

Di:

Alta tensione all’interno del gruppo dei senatori del Movimento 5 Stelle. Al termine di una riunione infuocata, incentrata sul tema della scelta del prossimo capogruppo e in cui non sono mancati malumori per i ‘troppi’ poteri del leader M5S Luigi Di Maio, non nasconde la propria insoddisfazione Mario Michele Giarrusso, che sulla propria pagina Facebook ha postato un articolo dal contenuto polemico verso i membri del presunto ‘cerchio magico’ di Di Maio. “L’ho pubblicato – dice Giarrusso – perché ne condivido il contenuto”.

Il pentastellato attacca duramente il leader del Movimento. “Se penso che Di Maio abbia troppi poteri? Sì, dovrebbe lasciare tutti gli incarichi. Non vedo quale esperienza possa vantare agli Esteri. Abbiamo perso 6 milioni di voti, siamo in minoranza in Consiglio dei ministri”, dice all’Adnkronos. Il pentastellato attacca duramente il leader del Movimento. “Se penso che Di Maio abbia troppi poteri? Sì, dovrebbe lasciare tutti gli incarichi. Non vedo quale esperienza possa vantare agli Esteri. Abbiamo perso 6 milioni di voti, siamo in minoranza in Consiglio dei ministri”, dice all’Adnkronos.