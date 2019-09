Campo rom via San Severo Foggia, tre rinviati a giudizio

Di:

Schiave in un campo rom alla periferia di Foggia costrette a prostituirsi: il gup del Tribunale di Bari Giovanni Abbattista ha rinviato a giudizio quattro persone, tutti rumeni, appartenenti allo stesso nucleo familiare (una coppia, il figlio e la compagna), accusati di riduzione in schiavitù, prostituzione minorile e sequestro di persona nei confronti di tre minorenni di 16 e 17 anni connazionali. Ne dà notizia La Gazzetta del Mezzogiorno. Per gli stessi reati altri due minorenni, figli della coppia, saranno processati con il rito abbreviato il 27 settembre.

fonte http://www.foggiatoday.it/cronaca/campo-rom-via-san-severo-foggia-rinviata-giudizio-famiglia-romeno.html