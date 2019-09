Cerignola – Foggia, che sia una giornata di sport

Foggia. Far sì che il derby Audace Cerignola-Foggia diventi una giornata di sport e divertimento, oltre che un match di campionato: è questo il senso della conferenza stampa congiunta, svolta ieri sera nella città ofantina, in vista del derby di domenica pomeriggio. Un incontro storico che, in quanto tale, meriterebbe una grande cornice di pubblico.

“Noi e il Cerignola siamo uniti per far si che il derby di domenica sia una giornata di sport, in campo e soprattutto sugli spalti. Sicuramente sono stati commessi degli errori sia da parte nostra che da parte di altri e ne siamo consapevoli” – afferma il presidente rossonero Roberto #Felleca – “ma la nostra tifoseria ha dimostrato anche in categorie superiori di cosa di buono e bello è capace, perciò consentire la trasferta del Monterisi ai nostri tifosi darebbe un segnale forte ed importante a tutti, significherebbe aprire al cambiamento. Significherebbe regalare una grande giornata ai tifosi, trasformando un “no” in un sì”.

Dello stesso pensiero anche il patron dell’Audace, Nicola #Grieco. “Non abbiamo mai avuto alcun problema con la tifoseria foggiana e con Foggia, dove tra l’altro parte della mia famiglia vive. Abbiamo rispetto per tutti e soprattutto per questo sport e sarebbe importante poter dare un segnale al mondo del calcio, consentendo ai tifosi del Foggia di poter venire al Monterisi ad assistere al derby, una gara storica per la nostra città e per il calcio pugliese in generale. Il calcio vive di tifosi e vedere lo stadio pieno sarebbe un grande spettacolo per tutti”.

