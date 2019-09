Foggia, presentata la festa provinciale di Fratelli d’Italia

Di:

FOGGIA. “Verso il 2020: Fratelli d’Italia forza dominante per il riscatto della Puglia”. È il leit motiv della Festa provinciale del partito, in programma da venerdì 27 a domenica 29 a San Menaio, frazione balneare di Vico del Gargano, presso l’Hotel Resort Orchidea Blu. Il programma e i contenuti sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso la segreteria provinciale a Foggia, da Franco Di Giuseppe, Giandonato Lasalandra e da Giannicola De Leonardis.

Un’occasione per confrontarsi sul presente e sull’immediato futuro, in uno scenario politico in continuo mutamento. Con sguardo mirato alle elezioni regionali del prossimo anno, con una coalizione, il centrodestra, alla ricerca di un candidato presidente condiviso e in grado di spezzare l’egemonia del centrosinistra che dura da 15 anni.

La prima giornata sarà aperta, alle 16.30, dai saluti di Michele Sementino, sindaco di Vico del Gargano, di Franco Landella, sindaco di Foggia, di Nicola Gatta, presidente della Provincia di Foggia, di Erio Congedo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, e di Francesco Ventola, coordinatore regionale di Direzione Italia. Seguiranno gli interventi di Franco Di Giuseppe, Giandonato Lasalandra e Giannicola De Leonardis. Alle 18.30, prenderà la parola l’on. Raffaele Fitto, presidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti al Parlamento Europeo.

Sabato 28, con inizio alle 9.30, focus sull’economia con il dibattito su ‘Lo sviluppo della Puglia e della Capitanata nel contesto della programmazione economica del Paese e delle politiche per il Mezzogiorno’, coordinato dall’on. Marcello Gemmato, responsabile nazionale Politiche per il Mezzogiorno di Fratelli d’Italia. Interverranno Fabio Porreca, presidente della Camera di Commercio di Foggia, Gianni Rotice, presidente Confindustria, Filippo Schiavone, presidente Confagricoltura, Damiano Gelsomino, presidente Confcommercio e Nicola Di Franza, presidente Confartigianato.

Nel pomeriggio, con inizio alle ore 16, ‘Il centrodestra unito per battere la sinistra e riconquistare il governo regionale’ : interverranno i coordinatori regionali di Forza Italia on. Mauro D’Attis, della Lega Giovanni Riviello, di Fratelli d’Italia Erio Congedo, di Direzione Italia Francesco Ventola. L’atteso confronto sarà moderato da Antonella Soccio, giornalista de L’Immediato.

Domenica 29 la conclusione, con l’illustrazione dell’azione politica del gruppo regionale del partito a fronte della gestione definita ‘disastrosa’ del governo Emiliano. Inizio alle ore 10.30, parteciperanno i consiglieri regionali Ignazio Zullo, Renato Perrini, Luigi Manca e Giannicola De Leonardis. Conclusioni affidate all’on. Raffaele Fitto.

Foggia, 25 settembre 2019