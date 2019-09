Di:

“Il Gigante buono…era di Manfredonia!!”. Così come lo chiama Martina sua figlia, così come Castelfidardi ed i suoi cittadini lo ricordano, nel giorno della prematura scomparsa!!

Tutti abbiamo sognato di avere un Gigante buono nella nostra vita… e tra questi c’ è Roberto Monaco, amico di scuola di Matteo : “Il Gigante ed il disabile” non è una favola o il titolo di un film. è il nome che Roberto ha dato alla loro bellissima e straordinaria amicizia, nata dietro i banchi di scuola. I.T.C. Toniolo di Manfredonia 1983/1988

Quel banco così desiderato da Roberto, con il suo diritto di istruzione alle scuole superiori compromesso dalla sua disabilitá motoria. Quella scuola che fù palcoscenico, di tante battaglie della dottoressa , neuropsichiatra infantile, Chiara Troiso, sostenuta dai professori delle medie che elogiavano il massimo dei voti ottenuto da Roberto agli esami di terza media. Ma dopo schiaffi presi, porte sbattute , lacrime e umiliazioni… alla prima campanella di quel lontano settembre dei primi anni ottanta… Roberto fù il primo disabile a varcare il cancello di una scuola superiore della nostra Manfredonia, quando non esistevano nelle scuole le infrastrutture adatte, i professori di sostegno, i metodi compensativi e sostitutivi e psicologi… e quelle scale all’ingresso le salì tutto di un fiato!!!

Ed è lì che conobbe il suo Gigante buono….Matteo Fatone, che è volato via silenziosamente come una farfalla!! Ed oggi nel giorno del suo funerale la dedica di Roberto: “Il Gigante ed il Disabile”.

IL GIGANTE IL DISABILE E TUTTA LA TRUPPA DEGLI “STUPIDI”…..

Ciao Matteo, ti sto scrivendo questa “lettera aperta” per far capire ai giovani di oggi cos’era l’amicizia con la A maiuscola.

35 anni fà non esistevano smartphone cellulari ecc… quindi il rapporto era parlare scherzare fare i gavettoni ma sempre guardandoci negli occhi, come ieri che 6 cretini ti son venuti a timo trovare per l’ultima volta, sono sicuro che da lassù ti sei divertito anche tu. Ieri per l’ultima volta, fregandomi altamente dei convenevoli, mi son voluto sedere al tuo fianco come se fossimo in quinta D. Poi arrivò la gita a Barcellona …. Un disabile gita??? Ma siete pazzi???? Allora tu e Nicola siete andati dalla preside Adrianaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (alla rocky) e vi siete presi tutta la responsabilità… o viene anche Roberto o la gita non si fa, anche perché fra l’altro tu eri anche il rappresentante d’istituto. Vogliamo parlare di Barcellona??? Ahahahah mi vien da ridere ancora adesso, il cavallo che bestemmiava perché tu valevi per tre persone ahahahah, per non parlare delle fughe notturne nella stanza di Sonia… e Pedro che veniva e diceva sempre “policia policia”. La nostra colonna sonora era “La vita è tutto un quiz” ed il nostro motto era tooooooooooootiiiiiiiiiiiiiippppppppppp aahahah.

Caro Amicone, l’ultimo regalo che ci hai fatto è che dopo 30 anni ci hai fatto riunire, sai ieri per ricordati dove siamo andati? Dove per l’ultima volta ti ho visto “da vivo” con sante al bar a prenderci l’aperitivo otto anni fa per vedere il concerto di Vasco.

CIAO MATTEO TVB

Roberto Monaco