Gino Lisa, arriva il M5S e annuncia “Vigileremo sul cronoprogramma”

L’On. Marialuisa Faro e la consigliera regionale Rosa Barone, del M5s, nei giorni scorsi hanno visitato l’aeroporto Gino Lisa di Foggia.

Il cronoprogramma dell’intervento per l’allungamento della pista prevede una durata di 294 giorni, la consegna dei lavori dovrebbe essere entro il prossimo anno, il 2020.

«Durante la nostra visita all’aeroporto di Foggia siamo stati accolti da un responsabile dei lavori, il quale ci ha comunicato che gli espropri sono stati completati, come le bonifiche di ordigni bellici all’ esterno della pista. Mentre i lavori di bonifica interna ancora non sono stati ultimati. Al termine della bonifica potranno finalmente partire i lavori per l’allungamento della pista che, secondo l’obiettivo prefissato, termineranno entro il 2020. Tutto procede nei tempi previsti e la consegna dei lavori potrebbe arrivare prima della prossima estate. Continueremo a monitorare la situazione affinché i lavori vengano completati entro la data prevista. Foggia e la provincia hanno bisogno dell’aeroporto, infrastruttura di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio». Dichiarano Faro e Barone.