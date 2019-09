KARATE: Benemerenza Fijlkam al Maestro Cav. Mauro Lagattolla

Di:

15 Settembre 2019, in occasione dell’annuale corso di aggiornamento FIJLKAM KARATE tenutosi presso l’Hotel di Portogreco a Scanzano Jonico, è avvenuta la consegna ufficiale del Diploma di “Maestro Benemerito” nonché della “Tessera Federale Permanente” al Maestro Cav. Mauro LAGATTOLLA.

Detta benemerenza concessa “motu proprio” dal Presidente Nazionale Fijlkam Domenico Falcone, attraverso il Vice Presidente Nazionale Settore Karate Comm.Dr.Sergio Donati, il quale con impeto travolgente e passionale oratoria, in considerazione della pluriennale attività (40 anni) svolta in favore del Karate oltre che per il costante e qualificato impegno offerto per lo sviluppo e la divulgazione della disciplina, come coronamento della lodevole attività al servizio della Fijlkam ha consegnato personalmente il relativo Diploma di “Maestro Benemerito di Karate” e della “Tessera Federale Permanente” al Maestro Cav. Mauro LAGATTOLLA, 1° Maestro Benemerito Fijlkam di Karate della provincia di Foggia e 10° di tutta la Puglia.

Alla cerimonia erano presenti tutte le massime Autorità Federali Nazionali e Regionali:

Vice Presidente Nazionale Settore Karate Comm.Dr.Sergio Donati – Maestro Giuseppe Sciacca (Commissione Nazionale Scuola, Promozione e Marketing) – Presidente Regionale Fijlkam Puglia Francesco Saverio Patscot – Vice Presidente di Settore Karate Sabino Silvestri oltre a tutti i gli altri dirigenti e tecnici del C.R. FIJLKAM KARATE ed ai 400 corsisti, i quali si sono complimentati e congratulati con il Maestro Benemerito Cav. Mauro Lagattolla esprimendo grande compiacimento dell’assegnazione della benemerenza per i suoi trascorsi nell’ambito del Karate FIJLKAM.

