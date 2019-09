Lecce, 15enne cade da motorino. I medici: “Nessuna attività cerebrale”

Di:

“Nessuna attività cerebrale”: è spietato l’ultimo bollettino medico in riferimento alle condizioni di salute del 15enne di Casarano coinvolto in un incidente stradale in scooter venerdì sera su corso XX Settembre. Le condizioni di Alessandro C. erano apparse sin da subito estremamente gravi: giunto nell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, lo studente era stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva cardio-chirurgica in costante osservazione avendo riportato varie fratture e gravissime lesioni agli organi interni in seguito al violentissimo impatto con la Fiat Punto, condotta da un giovane del posto.

Secondo le procedure, questa mattina stessa dovrebbe insediarsi la commissione medica per l’osservazione finale (della durata di sei ore) finalizzata alla dichiarazione formale di morte cerebrale. Sta meglio invece l’amico Leonardo, ricoverato nell’ospedale “Sacro Cuore” di Gallipoli, già operato per una frattura al bacino. Entrambi i ragazzi indossavano il casco.

fonte, articolo https://www.fanpage.it/attualita/lecce-15enne-cade-da-motorino-i-medici-nessuna-attivita-cerebrale-compagni-di-scuola-disperati/

