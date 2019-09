Monti Dauni, territorio morente o territorio da fare di nascere?

Di:

Molti fanno un gran parlare di monti dauni, di contratti di sviluppo, e di progetti vari, i sindaci si riuniscono intorno a tanti tavoli in vari comuni, per proporre idee da rilanciare nell’interlocuzione con il governo nazionale. Ma qual è la situazione reale nei monti Dauni.? La situazione è a dir poco disastrosa, i monti Dauni, stanno vivendo, da decenni – seppur oggi si notano timidi e apparenti segnali di inversione di tendenza- anni di una carenza infrastrutturale, telematica, di servizi sanitari, e di spopolamento di giovani mai vista prima, nel disinteresse della politica nazionale, regionale e provinciale, oltre ad essere stata terra di conquista per le più svariate forme di speculazioni economiche. Molti comuni sono a rischio estinzione nei prossimi decenni, ci vorrebbe dunque un piano straordinario europeo, nazionale e regionale, per ridare a questi comuni una speranza, la speranza di continuare a vivere.

Per fare questo è necessario ridare viabilità, servizi sanitari, e investimenti mirati per rilanciare economie morenti, in comunità morenti, rilanciare i patti territoriali per creare occupazione -una sfida da ritentare necessariamente- non ripetendo gli errori del passato con regole più stringenti per le imprese che delocalizzando hanno agevolazioni economiche.

Molti invece continuano il balletto della politica, in cui le rendite di posizione siano esse regionali,provinciali,comunali o anche parlamentari decidono i destini di interi territori sulla testa della gente, la gente ha votato in moltissimi comuni dei monti Dauni il Movimento 5 Stelle, a dispetto di una situazione di palese malessere dei residenti in questi comuni, ma il segnale politico è stato realmente capito dalle forze tradizionali?, ed è stato anche compreso dallo stesso momento cinque stelle?,a volte sembra che tutto questo non sia stato del tutto recepito. Ecco allora che, urge riprendere un cammino di denuncia -costante e quotidiana- dei problemi, perché chi di dovere trovi le soluzioni,le risorse, la voglia e la volontà politica per risolverli. È evidente dunque, come territori straordinariamente belli, e dalle potenzialità tutt’oggi inespresse, possono- se viene dato spazio alla buona, sana e onesta politica-ritrovare le ragioni di una nuova esistenza e di una nuova primavera socio economica, tutto questo non può non passare che attraverso le popolazioni residenti – che devono essere protagoniste del loro riscatto-la parte sana dei cittadini di tutte le comunità di monti Dauni, di quelli che non esercitano il voto di scambio, debbono ritrovare la voglia di un impegno per i propri comuni, per ridare fiato speranza e futuro a realtà che ad oggi vanno verso l’oblio.

Perché questi buoni propositi trovino ascolto e realizzazione è necessario che l’interazione tra cittadini elettori, amministratori, sindaci e consigli regionali e parlamentari sia reale vera e anche aspra quando serve, perché solo dallo scontro vero,concreto e costruttivo, si possono trovare soluzioni a problemi atavici che volutamente in molti casi sono tenuti fermi da decenni e decenni, perché il potere del territorio spesso ha volutamente tenuto in scacco intere aree, un potere rappresentativo che lo controllava e lo manipolava, creando dunque le condizioni per non farlo decollare, ai giovani che hanno deciso di restare dico : impegnatevi.