newStatoQuotidiano #Preview10.0 (dal 2009 al 2019)

#newSQ🔺 #preview10.0 (dal 2009 al 2019)

“(..) Dopo #Firenze, l’istinto mi portava a lasciare. E forse neanche l’istinto, ma una “sana e consapevole” realtà dei fatti. Dove volevo andare? Chi me lo faceva fare. Chi me lo faceva fare ancora di credere nella magia di questa professione, nella speranza di un domani narrabile con #emozioni nuove.

E mentre, per non perdere l’abitudine nel raccontare di getto scrivevo su un blog le emozioni e al contempo delusioni per quanto avveniva in politica, nel #giornalismo, non risparmiandomi pezzi su curiosità e cronaca, le persone che per sempre rappresenteranno la base della mia vita (i miei familiari), e un amico (Daniele) mi hanno spinto a tentare (….)”

#continuaÂ

Giuseppe de Filippo

g.defilippo@statoquotidiano.it