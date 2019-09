‘Vediamo adesso chi vota il taglio dei parlamentari’

Di:

In Aula “vedremo chi avrà il coraggio di non votare per il taglio dei parlamentari”. Lo ha detto il capo politico del M5s Luigi Di Maio in una diretta Facebook da New York commentando la calendarizzazione del taglio dei parlamentari il 7 ottobre alla Camera. “In questo momento – ha aggiunto – tutti dicono che questo governo è nato per mantenere le poltrone e invece proprio questo governo le taglia, alla faccia di chi ha fatto cadere il (precedente) governo per non tagliare i parlamentari”.

La Conferenza dei Capigruppo di Montecitorio ha deciso infatti di calendarizzare l’inizio della discussione generale sul taglio dei parlamentari il prossimo 7 ottobre, mentre le votazioni cominceranno il giorno dopo, l’8 ottobre. Si tratta della quarta ed ultima lettura parlamentare del testo. La Capigruppo ha deciso anche di mettere in calendario la Nota di aggiornamento al Def (Nadef) per il prossimo 10 ottobre. (ansa)