Blitz nel Quartiere Ferrovia a Foggia: controlli e denunce

Foggia, 25 settembre 2020. Nella giornata di ieri, Agenti della Polizia di Stato della Questura di Foggia, del Reparto Prevenzione Crimine, unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri e agli Agenti della Guardia di Finanza, supportati da un cane antidroga e infine con l’ausilio degli Agenti della Polizia Locale hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona del centro cittadino, con particolare riguardo al Quartiere Ferrovia.

Dopo il briefing iniziale è stato disposto il presidio della zona iniziale e finale di Corso Vittorio Emanuele II, inoltre, pattuglie appiedate sono state dislocate da via Lanza a Piazza Cavour, Viale XXIV Maggio, fino alla via Podgora, via Piave, via Montegrappa, via Isonzo.

Il servizio oltre ad essere rivolto a contrastare ogni forma di illegalità è stato focalizzato al rispetto della normativa emergenziale, per il contrasto alla diffusione del Covid 19, al fine di evitare assembramenti e sull’osservanza delle misure di distanziamento sociale, con controlli a persone sottoposte a quarantena domiciliare disposti dall’autorità sanitaria.

Nel quartiere Ferrovia inoltre, è stata posta maggior attenzione al contrasto ai fenomeni di degrado urbano e illegalità diffusa, come l’abbandono di rifiuti, bivacco e assembramenti di persone. I servizi sono stati estesi fino al nodo intermodale per evitare assembramenti per la salita sugli autobus. Nel corso del servizio sono state controllate 76 persone di cui 18 con precedenti di polizia. Sono state controllati 26 autoveicoli ed elevate 9 contravvenzioni al C. di Strada. Inoltre sono stati controllati 3 esercizi commerciali.