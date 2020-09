COVID. Riuniti – D’Avanzo: superati i 60 assistiti negli infettivi. 9 in rianimazione

Foggia, 24 settembre 2020. Superati i 60 ricoveri, di positivi al nuovo coronavirus, nei reparti di malattie infettive dei Riuniti e dell’ospedale D’Avanzo. Lo si apprende da raccolta dati.

Aumentano intanto i contagi nel Foggiano. In giornata registrati altri 19 positivi. Oggi è stata la giornata dell’ordinanza del sindaco Landella, che dispone tra l’altro l’obbligo dell’utilizzo della mascherina anche all’aperto, almeno in alcune zone del capoluogo. Ma è stata anche la giornata dell’allontanamento dal D’Avanzo, durato poco in verità, di un giovane extracomunitario asintomatico, in fase post Covid, risultato soffrire di problemi psichiatrici. Il giovane è risultato negativo in seguito a ulteriori test, e dimesso dalla struttura. Come anticipato, dalla prossima settimana i pazienti extracomunitari asintomatici e post Covid saranno ricoverati presso le unità abitative in fase di completamento presso il Cara.

Per quanto riguarda il Policlinico Riuniti, e relativamente al percorso Covid, pieno il reparto di rianimazione allestivo per gli assistiti positivi. 9 su 9 i posti letto riempiti. In giornata, registrati 2 dimissioni ma anche 2 nuovi ricoveri. Dei 9 assistiti Covid in rianimazione, uno sarebbe in gravissime condizioni. Possibile la riapertura di un secondo reparto, sempre relativamente al percorso Covid.

Intanto, tensione tra il personale sanitario dei Riuniti, oltre che per la seconda gestione dell’emergenza, che ha vanificato dunque i sacrifici fatti da tanti cittadini nello scorso periodo febbraio – maggio, rispettando le misure anti-Covid, anche per un numero ritenuto insufficiente di unità per la gestione della seconda ondata di ricoveri.

MAPPA ATTUALMENTE POSITIVI PROVINCIA DI FOGGIA 24.09.2020

Foggia, fascia over51 casi attualmente positivi;

Manfredonia (ufficialmente 27 positivi, compreso i sipontini residenti a Mezzanone), Cerignola, San Severo, fascia 21 – 50 casi ” ”

Stornara, Orta Nova, Lucera, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, fascia 11 – 20 casi ” ”

Ascoli Satriano. fascia 6 – 10 casi

Nella fascia 1-5 positivi: Mattinata, Monte Sant’Angelo, Rodi Garganico, Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, Torremaggiore, Panni, Casalvecchio di Puglia.

(statoquotidiano). Manfredonia, 24 settembre 2020. COVID_19: Manfredonia resterebbe a 22 positivi + 5 sipontini residenti a Mezzanone. 3 a Mattinata, 1 a Monte Sant’Angelo. Si registra un positivo anche a Zapponeta.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE, 24 SETTEMBRE 2020. Sono stati registrati 4.123 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 73 casi positivi: 37 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 19 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Bari e 1 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 389613 test. 4.455 sono i pazienti guariti. 2.263 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.304, così suddivisi: 2.846 nella Provincia di Bari; 602 nella Provincia di Bat; 764 nella Provincia di Brindisi; 1.746 nella Provincia di Foggia; 772 nella Provincia di Lecce; 515 nella Provincia di Taranto; 58 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it