E’ di Manfredonia il nuovo allenatore dell’Arezzo Calcio

Arezzo, 25 SET. Pugliese di Manfredonia, 51 anni il prossimo novembre, Giuseppe Di Bari, attuale direttore sportivo dell’Arezzo, ha giocato dal 1992 al 1997 nel Foggia ed è stato allenato anche da Zeman. Ritornò poi in rossonero nel 2002-2003 salendo in C1.

Tra le sue squadre anche il Treviso, il Savoia, il Bisceglie, il Manfredonia e nella squadra della sua città ha poi cominciato la carriera di direttore sportivo. E’ poi tornato in questa veste al Foggia, conquistando due promozioni, prima in C, poi in B. Un mese fa il passaggio all’Arezzo.

Fonte: lanazione