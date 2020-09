Effetto doppia preferenza, più candidate superano la soglia dei mille voti

Le donne elette in consiglio regionale dalla provincia di Foggia sono due, Teresa Cicolella (Pd) e Rosa Barone (M5s). Ma è rilevante anche l’esito elettorale di altre candidate che risultano o prime fra le non elette, oppure molto suffragate. Come ha scritto Lorena Saracino sul Corriere del Mezzogiorno di oggi, nel 2015 le donne elette erano 4, oggi sono il doppio perché “ha influito la doppia preferenza con il suo effetto trascinamento”. Non solo, la giornalista – componente del gruppo “2 voti meglio di 1” che, insieme ad altre donne, si batte da tempo sui temi di genere- sottolinea come le rappresentanti delle istituzioni che si sono cimentate nelle regionali (consigliere, assessore) si siano distinte nel raggiungere un buon risultato.

Vediamo le candidate della provincia di Foggia. Alcune di loro erano sconosciute agli elettori in quanto non presenti nei consigli comunali. Anna Fallucchi (6200 voti) è tra queste, ma ha gestito una campagna di comunicazione diffusa, ha girato senza sosta per il suo Gargano e a Foggia, ha attivato una rete e uno staff che ha ottenuto notevoli riscontri in termini di popolarità della candidata e di numeri nelle urne. Nella lista de “La Puglia domani”, anche la consigliera comunale Marina Petroianni ha fatto il suo risultato, con quasi 1300 preferenza mentre a Lucera, la sua città, imperversavano il ciclone Tutolo e la campagna per le comunali, in cui ha saputo destreggiarsi.

Va segnalata l’ottima performance delle donne del Pd. Anna Rita Palmieri – quasi 3700 voti, consigliera comunale, già esperta di questo tipo di organizzazione elettorale in quanto aveva già provato 5 anni fa- è prima delle non elette nel Pd. Antonietta Leccese, capogruppo al consiglio comunale di Torremaggiore, 2700 voti, Isabella Damiani, dirigente del partito,1000 voti, soglia minima superata da tutte le candidate.

Nella lista “Con” l’ex consigliera comunale di Manfredonia Lucia Trigiani resta di poco al di sotto dei mille voti, in una città e in una provincia in cui Campo, Piemontese e Gatta hanno fatto incetta di preferenze. Per Patrizia Lusi 700 voti, nella lista del Pd 5 anni fa andò meglio.

In Senso Civico i primi quattro candidati raggiungono fra i 4mila e i 2mila voti, Marella Reitani e Giusi Sementino si fermano circa a 900 evidenziando, nello stacco abbastanza netto fra uomini e donne, l’ “effetto trascinamento” abbinato a una personale e diffusa campagna elettorale.

Stessa configurazione dei voti per Forza Italia. Dopo Gatta, Cera e Di Gioia (fra 10mila-3mila voti) segue Barbara Matera con 1000 voti, un po’ di più del capogruppo forzista a San Nicandro Lorena Di Salvia. In questo caso, era difficile sfidare non 2, come nel Pd, ma 3 consiglieri regionali uscenti. Poco spazio per tutti, donne comprese, e non è bastato né il ruolo da ex deputata europea di Matera- non era lo steso tipo di circoscrizione- né quello di consigliera comunale.

Nella Lega, Camilla Tavaglione raggiunge 1700 preferenze, di cui la metà a Peschici, una delle città in cui ha vinto Raffaele Fitto. Insegnante, non è mai stata nelle istituzioni. In Fdi Nunzia Canistro, consigliere comunale di S. Giovanni Rotondo, con oltre 2mila voti, Lucia De Lallo, pediatra dell’Asl, più di 1400 a S. Severo.

Nel M5s Rosa Barone era consigliera regionale uscente, in ogni caso Guglielma Lecce di Manfredonia supera il “limite” delle mille preferenze, oltre 1400, e risulta terza nella sua lista. Fra i partiti che non hanno superato il 4%, abbiamo Mara Ghezza, Italia in Comune, vicesindaco di Orta Nova con 1000 voti seguita con minimo distacco da Sabrina Rosito, amministratore di S. Paolo Civitate. Questa, più che mai, è sembrata una campagna particolarmente difficile per le civiche nel contesto regionale e nell’equilibrio fra le varie forze messe in campo.

In ‘Puglia Solidale e Verde’ Noemi Carmeno è quarta con oltre 500 voti. Per Italia Viva, con Angela Lombardi e Cittadini Pugliesi con Anna Maria Vitulano, si arriva a poco più di 600 voti, entrambe prime.

Abbiamo visto in giro pochi santini gemellati e maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica dopo la legge sulla doppia preferenza, oltre a un impegno delle donne in campo verso un convinto, non certo simbolico, riequilibrio di genere, che riguarda la rappresentanza e il merito delle questioni. Nel 2015, solo 3 o 4 donne candidate si sono ritrovate nelle urne numeri lusinghieri rispetto all’impegno profuso, oltre i 1000 voti, per indicare una soglia minima. Erano Michaela Di Donna in Fi, Patrizia Lusi nel Pd, Rosa Barone e Mariateresa Bevilacqua nel M5s, Anna Rita Palmieri nei Popolari. Parliamo della Capitanata. Nel rivederle oggi, quelle liste, sembrano preistoria, ma siamo alla storia della doppia preferenza, ancora tutta da scrivere.

Paola Lucino, 25 settembre 2020