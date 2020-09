Foggia, operazione ad “alto impatto”: ricerca di armi e droga

Foggia, 25 SET. Dalle prime luci dell’alba è in corso una maxi operazione di Polizia Giudiziaria da parte delle Forze dell’Ordine nel “cuore” della città di Foggia. Un centinaio di agenti della Polizia di Stato della Questura e di militari dei Comandi Provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza , in contemporanea, stanno eseguendo decine di perquisizioni e controlli “a tappeto” in più aree sensibili del centro città alla ricerca di armi, droga ed eventuali catturandi. Si tratta di un intervento incisivo della c.d. “squadra Stato”, le cui risultanze operative ed investigative saranno poi vagliate dalla Procura della Repubblica di Foggia quale Autorità Giudiziaria. Coinvolti anche i Reparti Speciali delle tre Forze di Polizia (Reparto Prevenzione Crimine, “Cacciatori”, “Baschi Verdi”, Cinofili, Elicotteristi, etc.) intervenuti anch’essi in supporto.