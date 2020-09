Manfredonia, produttori ittici per l’apertura del mercato

Manfredonia, 25 SET. “A GIORNI saremo convocati a Bari dall’Autorità di sistema portuale per la definizione e l’ufficializzazione dell’affidamento della gestione del mercato ittico di Manfredonia alla società Cooperativa produttori ittici di Manfredonia”. Il presidente della Cooperativa Luigi Di Nuovo, è fiducioso sulla riuscita dell’operazione che dopo tre anni di abbandono, rimetterà in funzione il mercato ittico, vale a dire la struttura cardine della gestione equilibrata del settore pesca, riferimento portante dell’economia non solo locale.

“STIAMO effettuando tutti in passi necessari – spiega Di Nuovo – perché ogni cosa sia al suo posto. Non ci avvieremo se tutte le carte non sono in regola. Tutto deve essere – insiste – nella piena legalità e trasparenza. Ci siamo connessi con tutti gli enti che in qualche modo hanno a che fare con la pesca a cominciare dalla Capitaneria di porto. Appena sarà sottoscritto il contratto di affidamento della struttura, ci metteremo al lavoro. Il presidente dell’ASPMAM Patroni Griffi ha mostrato piena disponibilità a venirci incontro“.

GRAN PARTE degli adempimenti richiesti dall’Autorità di sistema portuale, proprietaria dell’immobile, sono stati eseguiti. “Da definire – rileva il direttore della Cooperativa Pasquale Pappalardo – l’entità del canone concessorio annuo dell’immobile stabilità dall’Autority in 150.535,65 euro ma che la Cooperativa ha chiesto la riduzione ad un decimo a norma di quanto previsto dal Ministero dei trasporti, a fronte la Cooperativa si accollerà i vari oneri per il ripristino della struttura e riportarla alla sua piena funzionalità”.

NEI GIORNI scorsi la dirigenza della Cooperativa produttori ittici assieme al direttore dall’Autorità di sistema portuale, Pietro Bianco, ha effettuato un sopralluogo al mercato ittico riscontrando l’esigenza di sostanziali interventi alle opere murarie e ai servizi.

E MENTRE la proceduta tecnico-burocratica per la riapertura del mercato ittico va avanti, cresce l’interesse, sia pure guardingo, della categoria. “I pescatori vengono da una stagione lunga di anni, di false promesse politiche e di clamorosi rovesci nella gestione del mercato ittico. Ora prima di aderire al nuovo corso vorranno vedere i fatti” realizza il presidente Luigi Di Nuovo, pescatore di lunga tradizione familiare, che si batte per ridare ordine e credibilità ad una categoria sulla quale si è infiltrata ogni sorta di insidia che ne ha ridimensionato la capacità e condizionato l’operatività. Rilevante è la dispersione economica alimentata da attività in “nero” e dalla evasione fiscale.

“LA FLOTTA peschereccia sipontina – registra Di Nuovo – si è ridotta a meno di 200 unità, il personale ad alcune centinaia, il potenziale economico squilibrato a danno dei pescatori. Il mercato ittico dovrà pertanto riportare fiducia tra la categoria, autonomia operativa, giustizia economica”. Obiettivi cui guarda con speranzosa fiducia l’intera filiera della pesca in attesa di valutare i fatti che dovranno attestare un deciso cambio culturale e dare inizio in città a quella svolta epocale democratica sempre più auspicata dai vari settori della cittadinanza.