Manfredonia. “Quello tra scuola e genitori deve essere un patto di corresponsabilità”

Manfredonia, 25 settembre 2020. Ieri, per la maggior parte dei bambini, è stato il primo giorno di scuola. Da mamma, mi sono commossa nel vedere la felicità negli occhi di mia figlia che era emozionata di incontrare nuovamente maestre ed amichetti. Ai bambini è mancata la scuola, la quotidianità, la condivisione, il contatto. Non si sono neanche meravigliati nel vedere le maestre vestite da astronaute con mascherine e visiere. A loro non interessa il come ma l’esserci.

La didattica a distanza ha cercato di colmare il vuoto di quella in presenza ma i risultati non sono stati quelli attesi soprattutto per i bambini della scuola primaria e dell’infanzia. La scuola doveva ripartire, ma in sicurezza! I dirigenti scolastici, caricati di tante responsabilità, hanno trascorso la loro estate cercando di studiare meticolosamente percorsi di entrata e uscita, i tempi, gli spazi, le modalità per lo svolgimento dell’attività didattica in sicurezza. Devono preoccuparsi di garantire i dispositivi di protezione per il loro personale e per gli alunni. Il loro non è stato e non sarà un lavoro facile, così come quello degli insegnanti che, oltre a svolgere il ruolo di educare ed impartire lezioni teoriche, dovranno vigilare attentamente sui comportamenti degli alunni richiamandoli all’igiene delle mani, ad indossare la mascherina, a garantire la distanza. Insomma, la scuola ai tempi del Covid richiede collaborazione da parte di tutti.

Ieri la scuola era pronta e preparata al meglio per accogliere i propri alunni: ingressi scaglionati, divisione di spazi per classi. Ognuno di noi deve fare la sua parte, avere un comportamento responsabile ed essere da esempio perché soltanto collaborando potremo avere la speranza che le scuole non chiuderanno presto! Ieri sono circolate immagini di assembramenti fuori agli edifici scolastici. In molti hanno iniziato a puntare il dito contro la scuola, il dirigente, contro l’organizzazione, il sistema ma in realtà la scuola, al suo interno, ha regole ben precise ma dobbiamo essere noi a rispettarle per primi. Tutti dobbiamo avere buonsenso altrimenti il lavoro fatto verrebbe vanificato. Noi genitori non possiamo dimenticarci di tutto ciò che abbiamo passato durante il lockdown.

Una delle prime regole da rispettare è quella di EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI. La mascherina non è obbligatoria negli spazi aperti ma se non è garantita la distanza di almeno un metro va indossata. Sarebbe prudente che ciascun genitore che accompagna il figlio e si trattiene fuori dagli edifici scolastici, indossasse la mascherina ma soprattutto indossarla in modo corretto in modo da coprire bocca e naso. Un’altra delle regole è quella di EVITARE BACI, ABBRACCI e STRETTE DI MANO e mantenere la distanza. È vero che ieri molti genitori avevano voglia di salutarsi tra loro dopo tanto tempo ma non è questo il momento di farlo. Soprattutto noi genitori dobbiamo essere da esempio. Come facciamo a dire ai nostri figli di non abbracciarsi o scambiarsi baci ed oggetti con i propri compagni se siamo noi i primi a farlo?

Inoltre sarebbe opportuno che ad accompagnare il bambino sia un solo genitore e che deve sostare davanti ai locali scolastici il tempo necessario per portare e/o riprendere il proprio figlio.

Quello tra scuola e genitori deve essere un patto di corresponsabilità, ognuno deve impegnarsi a fare la sua parte. Noi genitori dobbiamo educare i nostri figli a casa trasmettendo giusti comportamenti da tenere cercando di essere da modello. Non dimentichiamoci che l’imitazione è una delle prime forme di apprendimento ma anche tra le più efficaci.

Sicuramente sarebbe utile anche la collaborazione delle forze dell’ordine e dei volontari che potrebbero aiutare le scuole a gestire gli spazi esterni e a garantire l’ordine ed il rispetto delle regole soprattutto negli orari di entrata ed uscita di scuola. Cari genitori, cari dirigenti, insegnanti, personale ATA, comuni, Stato, solo uniti e collaboranti possiamo farcela. Tutti abbiamo a cuore lo stesso obiettivo: la salute ed il benessere fisico e psicologico dei bambini! Fino a quando non avremo un vaccino, il Covid 19 sarà un mostro da sconfiggere, gira ancora tra noi. Dobbiamo difenderci con le armi che abbiamo a disposizione, le uniche: mascherina, distanziamento, igiene delle mani, prudenza…tanta perché non è mai abbastanza!

Non possiamo permetterci un altro lockdown con conseguente chiusura delle scuole. I numeri dei contagi sono in aumento e gli ospedali di nuovo pieni. Dipende tutto da noi. Non puntiamo il dito verso gli altri, cerchiamo di domandarci piuttosto se e dove NOI sbagliamo.

Ricordiamoci sempre di volerci bene e di voler bene alla nostra comunità quindi restiamo uniti, collaboriamo e comportiamoci in modo responsabile.

Dott.ssa Antonia Vera Chiara Facciorusso

Psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale